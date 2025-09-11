Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bissouma transferinin sakatlık nedeniyle gerçekleşmediğini açıkladı ve yeni 8 numara için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Fenerbahçe'de 8 numara transferi: Bissouma rafa kalktı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 8 numara transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, Tottenham’dan Yves Bissouma transferinin futbolcunun sakatlığı nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.
"Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen.
Genç bir isimle görüşmeler sürüyor
Ali Koç, Fenerbahçe’de transferlerin son dakikaya kadar devam edeceğini belirtti:
"Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız."
Başkan, kulübün hem mevcut kadroya takviye hem de geleceğe yatırım açısından 8 numara pozisyonunu öncelikli gördüğünü vurguladı.