İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mayıs'ta RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylarla ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Ali Koç'un ifade süreci

Ali Koç, İstanbul Adliyesi'nde Basın Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 1 buçuk saat ifade verdi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Koç, soruşturmanın önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Diğer ifadeler ve adli kontroller

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal da ifade vermişti. İstanbul Adliyesi'nde Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan bu üç şüpheli, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

Olayların ardından

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında yaşanan olaylar, Türk futbolunda büyük yankı uyandırmış ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedilmesiyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma, olaylara karıştığı iddia edilen kişilerin ifadeleri alınarak devam ediyor.