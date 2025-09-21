Seçimde yaklaşık 35 bin kişinin oy kullanacağını düşündüğünü belirten Koç, “Dün yaşananlardan sonra kongreye gelmeyi düşünmeyen üyeler, sonradan gelme kararı almış. Dışarıda 2018’deki gibi bir atmosfer var. Toplam 49 bin üye oy kullanabilir ama 35 bin kişi görürüz diye tahmin ediyorum” dedi.

Futbol takımının başarısına da değinen Ali Koç, şampiyonluk hedeflerini vurguladı: “7 yıldır bu kulübe emek veriyoruz. Futbolun dışında her şey yolunda. Tarihin en güçlü kadrosunu kurduk ve hocamızı seçerken ilk yılında fark yaratabilecek bir isim olmasına dikkat ettik. Feyenoord maçında ruh geri gelecek. Şampiyonluk sözü verdik, olmazsa sezon sonunda hesaplaşma olacak.”

Koç, mali durum ve gelecek planları hakkında da açıklamalarda bulunarak, şampiyon olunamaması durumunda yeniden seçim yapılacağını ifade etti: “Mali bağımsızlığa kavuşuyoruz, kapatılması gereken açıkları kendi imkanlarımızla ve destek veren iş insanlarıyla kapatıyoruz. Fenerbahçe artık 350 milyon euro gelirle hareket ediyor. Şampiyonluk için tüm şartları oluşturduk. Eğer şampiyon olamazsak sezon sonunda yeniden seçime gideriz.”

Başkanlık için kongrede Ali Koç ve Sadettin Saran yarışıyor. Ali Koç’un oy pusulası beyaz, Sadettin Saran’ın pusulası ise sarı renkte bulunuyor. Oy kullanma işlemleri saat 17.00’ye kadar devam edecek.