Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliğinde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftara sabırlı olmaları çağrısında bulundu. Koç, transfer çalışmaları ve olimpiyatlara gönderilen sporcular hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Koç, konuşmasında taraftara sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı ve Fenerbahçe'nin bir sisteme karşı mücadele başlattığını belirtti. "Bizim camiamız sabırsız. 20 yılda, 25 yılda kurulan şeyler 20 günde, 25 günde değişmiyor. Biraz sabırlı olun" dedi. Ayrıca, İstanbul'da büyük bir Fenerbahçe mitingi düzenleyeceklerini duyurdu.

Olimpiyatlara gönderilen sporcular

Fenerbahçe'nin olimpiyatlara 27 sporcu gönderdiğini hatırlatan Koç, "Fenerbahçe Spor Kulübü bir kez daha, geçen sefer olduğu gibi en çok sporcuyu, geçen sefer 22 idi, bu sefer 27 sporcuyla kafilemize en büyük desteği verdik" ifadelerini kullandı. Sporculara başarılar dileyen Koç, en çok madalya ile dönmeleri temennisinde bulundu.

Transfer çalışmaları

Ali Koç, transfer çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Teknik Direktör Jose Mourinho ile istişarelerde bulunduklarını belirten Koç, "Bize 3-4 tane transfer lazımdı. 2 kanat, bir forvet, bir stoper. Çağlar Söyüncü ve Allan Saint-Maximin transferlerini tamamladık. Oğuz Aydın'ı kadroya kattık" dedi.

Ferdi Kadıoğlu ve En-Nesyri

Takımın yıldız oyuncularından Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalacağını vurgulayan Koç, "Ferdi'yi çok isteyen var. Ferdi'yi biz daha fazla istiyoruz, Ferdi kalmak zorunda" dedi. Forvet transferi için Youssef En-Nesyri'yi istediklerini belirten Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk, hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere" ifadelerini kullandı. Açıklamasına devam eden Koç, Forvete gelince hepiniz merak ediyorsunuz En-Nesyri'yi çok istiyorduk, hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. Mario Branco'ya 48 saat süre verdim. Oldu olmadı B, C, D, G'ye geçeceğiz. Kadromuz gayet iyi. Zaten iyiydi, şimdi daha iyi oldu. 1-2 nokta atışı daha gerekirse daha da iyi olabilir ama öncelik forveti bitirip kadro fazlalığını azaltmak, yolumuza bakmak.”

Gelecek planları

Ali Koç, transfer çalışmalarının forvet ile sınırlı kalmayacağını ve kadro fazlalığını azaltmak için de çalışmalar yapacaklarını belirtti. "Forvet transferini bitirdikten sonra ağustosun sonuna kadar kadrolarımızı boşaltıp fırsat transferleri için bekleyeceğiz" dedi.