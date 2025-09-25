Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Ali Koç, kulübe verdiği 360 milyon TL borcu geri aldığı yönündeki iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.

İddialara sosyal medyadan yanıt

Seçim sonrası gündeme gelen haberlerde, Ali Koç’un kulübe verdiği 360 milyon TL’yi geri aldığı ileri sürülmüştü. Koç, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“Manipülatif haberlere itibar etmeyin”

Koç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şahsım hakkında basında yer alan ‘Fenerbahçe’ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı’ başlıklı haber tamamen asılsızdır. Kulübümüzün mali yapısı bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak incelenmekte, tüm gelir-gider kalemleri şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim.”

Seçim sonrası mesaj: “Hepimiz aynı gemideyiz”

Ali Koç, olağanüstü genel kurulda başkanlık seçimini kaybettikten sonra yaptığı konuşmada ise birlik çağrısında bulunmuştu:

“Bir kez daha seçim nasıl yapılır gösterdik. Son derece medeni ve adil rekabet içinde yapıldı. Sadettin Bey az farkla kazandı, yolunuz açık olsun. Hepimiz aynı gemideyiz, artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı.”