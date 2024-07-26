Kulüpler Birliği Vakfı'nın Çarşamba günü düzenlenen toplantısında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, yönetim kurulunda yer alırken, Koç'un başkan yardımcılığı teklifini ise kabul etmedi.

Ali Koç ve Mehmet Sepil'in Görevleri

Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin yeni federasyon yönetimiyle uyum içinde çalışarak Türk futbolunu geliştirmeye yönelik projeler üzerinde yoğunlaşacaklarını belirtti.

Mehmet Sepil, yönetim kurulunda yer almasına rağmen, başkan yardımcılığı görevini üstlenmeme kararı aldı. Sepil, bu kararı saygıyla karşılayan Koç, yaptığı açıklamada, "İnşallah hep beraber yeni federasyonla iyi işler yapabiliriz. Yeni gelen federasyon başkanı İbrahim Bey ve ekibine de hayırlı uğurlu olsun. Bizler de Kulüpler Birliği olarak yeni federasyona destek olmamız gerekir" ifadelerini kullandı.