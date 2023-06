"Hepimizin eteklerindeki taşları dökmeye ihtiyacı var"

Mustafa AKIN-Olgucan KALKAN/İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak" dedi.

Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugünkü toplantıdan alınacak ve verilecek birçok mesaj olduğunu ifade ederek, "Önemli olan bizler sizin verdiğiniz mesajları nasıl alacağız, kulübün geleceği ve çıkarları açısından nasıl kullanacağız. Hepimizin eteklerindeki taşları dökmeye ihtiyacı var. Pek çok şeyin söylenen haklılık payı yüksek. Ben maddi konuların konuşulmasından rahatsızım. Erol Bilecik'e de serzenişte bulundum benim bu konudaki fıtratımı biliyorlar" diye konuştu.

"YAYINCI KURULUŞ HER SEFERİNDE HER İSTEDİĞİNİ ALIYOR"

Ali Koç, 3 Haziran 2018 tarihinden bu yana yaşanılan sıkıntılara rağmen gemiyi hedefe doğru yüzdürdüklerini dile getirerek, "Her branşta şampiyon olmasak da en tepeyi hedeflediğimizi hatırlatmak istiyorum. Euro o tarihte 4.53. Şu an 25.85. Ortalama kur 19.50. Bizim gelirimizin neredeyse yüzde yüzü TL, gider ise döviz. Göreve geldiğimizde spor vergisi yüzde 15'ti. Yüzde 15'ten 40'a çıktı vergiler. Stopaj ilk sene ciddi yararlanmıştık 2020'de anlamsız şekilde kesildi ve şu an 1 ay evvel tekrar yürürlüğe girdi. Eskiden yüzde yüz alıyorduk şimdi yüzde 50 alacağız, kalanını Spor Bakanlığı karar verecek deniyor. Gelir kaynaklarından en önemlisi bilet kombine geliri. Yüzde 300 zamlardan bahsediyor bazı arkadaşlar. Yüzde 300 zam yok. Diğer kulüpler gibi biz de zam yapmak zorundayız. En düşük kombine 312 Dolar'dı, 180 Dolar oldu. 2017-18 sezonunda kulübümüz yayıncıdan aldığı rakam 41.5 milyon Dolar'dır. O zaman 450 olan pay bugünlerde 115 milyonlara düşmüştür. Bizim aldığımız bedeller 14 milyon Dolar civarındadır. Bunun sportif başarıyla alakası yok. 'TFF ihaleye fesat karıştırdı' denecek seviyede yayıncı kuruluşa verilmiştir. Yayıncı kuruluş her seferinde her istediğini alıyor. İddia gelirleri yüzde 4.5 alırken bugün 10'da 1" şeklinde konuştu.

"OLUŞTURDUĞUMUZ EKONOMİ KADAR HER YIL FAİZ ÖDEMESİ VAR"

Stat isim hakkı ile ilgili konuşan Ali Koç, "Beşiktaş ve Galatasaray'ın stat isim hakkı var. Bizim de var ama aldığımız para yok. 2014'te yapılan 10 yıllık anlaşma 90 milyon Dolar'a. Her sene 9 milyon Dolar alması gerekirken o para kırdırıldı 72'ye. 26'sıyla borç ödendi geri kalanın hepsi o sezon harcandı. Tüm bunlara rağmen Euro'dan liraya döndüğümüz için 612 milyon Euro bugün 386 milyona düşmüştür. Bunu hal taşımamız mümkün değildir. Lira bazında 3,2 milyardan 7,7'ye çıktı. UEFA bile bunu anlamakta güçlük çekiyor. Çünkü faiz devamlı işliyor. Oluşturduğumuz ekonomi kadar her yıl faiz ödemesi var" diye konuştu.

"ÖNÜNÜ ARKASINI BİLMEDEN BU YORUMLARI YAPMANIZ BENİ ÜZMÜŞTÜR"

Ali Koç, Sevilla'da parmak sallaması hakkında, "3 saniyelik, 10 saniyelik videoların önünü arkasını bilmeden bu yorumları yapmanız beni üzmüştür. Sosyal medyada ne kadar hakaret görürsem göreyim sahadan son futbolcu ayrılana kadar içeri kaçmayan, taraftardan uzak olmayan, sokağa çıkınca taraftarın içinde olan biriyim. İyi haber haber değildir, kötü haber haberdir. Bazı olumsuz şeyler var ama ben size yüzlerce olumlu şey gösterebilirim. Büyük resmin görülmesinde fayda olduğunu düşünüyorum" dedi.

"FENERBAHÇE CAMİASININ EN BÜYÜK RAKİBİ KENDİSİ"

Fenerbahçe camiasının en büyük rakibinin kendisi olduğunu ifade eden Ali Koç, "3 defa şampiyonluk son maçta kaybedilmiştir. 2006 yılında Denizli maçı kurgulanan lig bugünün dünyasında nerede oynanırsa oynansın o maç bitirilmezdi. Dünyada 6 senede 3 kez son dakika maç kaybetmiş bir takım söyleyin. Ülkesini hedef almış bir terör örgütünün saldırdığı bir kulüp söyleyin dünyada. Otobüsümüzün kurşunlanması dünya spor tarihinin direkten döndüğü gündür. Dünyada kaç kulüp ölümle burun buruna kalmıştır havalimanına giderken. Daha büyük ayıp bunun bugüne kadar ortaya çıkarılmamasıdır. TFF'ye saldıranlar ertesi gün yakalandılar. Kaçınız çıkıp bunun mücadelesini verdiniz. Niye devlet bu kadar rahat çünkü Fenerbahçe camiasından reaksiyon yok. Faili meçhul olarak bu konunun kalması bizim değil Türkiye Cumhuriyeti'nin ayıbıdır. Deplasman yasağı sadece Fenerbahçe'ye geldi. Beşiktaş'ta da oldu aynısı. Stadımızın bedelsiz devri. Niye başvurduk çünkü benzer şey başka kulüplere yapılmıştı. Yılda 15 milyon kira ödediğimiz stat ana rakiplerimizden birinin kirası 3.3 iken bu başvuruyu yapıp cevap alamadık. 28 şampiyonluk konusu geldiğimizden beri üzerinde çalışıyoruz. 2021'den beri 6 defa mektup, dilekçe, toplantı taleplerimiz biz sahaya 5 yıldızla çıkınca konuşuluyor. Bu işin olumlu olumsuz çözüme gitmemesine olan tepkimizdir. Kenan Evren Lisesi arazisi için 2002 ve 2009'da protokol yapılıyor. 14 Ekim 2020 yılına kadar 12 milyon Dolar harcanmasına rağmen okulu anca devralabiliyoruz. Bunlar neden hep Fenerbahçe'ye oluyor. Niye futbolun paydaşlarının aylarca yıllarca konuştuğu unutamadığı direkt müsabaka sonuçlarını sezon sonunda şampiyonlukları alan kararlar neden Fenerbahçe lehine olmuyor. Siz bütün bu saydıklarımı bugünün yönetimine mal ediyorsanız diyecek bir şeyim yok. Fenerbahçe'nin haklarını sen koruyacaksın diye bir şey yok" dedi.

SALONDA GERGİNLİK ÇIKTI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Olağan Mali Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında üyeler arasında gerginlik çıktı.

Ali Koç, kürsüye çıkarken salonda yer alan üyeler, "Söyleyene Ali Başkan bu ne biçim Fenerbahçe" şeklinde tezahürat yaparak tepki gösterdi. Salonda yer alan üyelerin tepkileri Başkan Ali Koç'un açıklaması sırasında da devam etti.

Ardından Koç'un konuşma yaptığı esnada bazı üyeler arasında tartışma ve kavga çıktı. Salondaki gerginlik güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yatıştırılırken, olaylara sebebiyet veren bir kaç üye de salon dışına çıkarıldı. Gerginlik esnasında da, "Fenerbahçe her zaman taraftarındır" şeklinde tezahüratlarda bulunuldu. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da üyelere sükunet çağrısında bulunurken, Başkan Ali Koç, açıklamalarına devam etmek için salondaki gerginliğin bitmesini bekledi. Sonrasında ise Uğur Dündar olağan mali genel kurula 15 dakika ara verildiğini açıkladı. Verilen aranın ardından ise Ali Koç, açıklamalarına kaldığı yerden devam etti.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE TERCİHİMİZ TÜRK HOCA YÖNÜNDE OLACAK"

Ali Koç, piyasada geçen seneye göre çok daha fazla müsait hoca olduğunu ifade ederek, "Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hoca ile yeni sezona başlamanın risk taşıyacağı kararını verdik. Diğer taraftan camianın hassasiyetini bilen biri olsun var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye ligini bilen burada yıllarca hocalık yaşmış bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak. Hocamız kim olacaksa olsun 7'den 70'e kenetlenmediğimiz taktirde ağzımızla kuş tutsak kolay kolay başarı gelmeyecektir" diye konuştu.

"YAZ KAMPIMIZI RUSYA'DA YAPACAĞIZ"

Bu sene yaz gerçekleştirilecek yaz kampı hakkında da bilgiler veren Ali Koç, "Bu sene yaz kampımızı Rusya'da yapacağız. 2 haftalık bir turnuvaya katılacağız. Avrupa Kulüpler Birliği'nde Rusya'ya yaptırımlar denildiğinde karşı çıkan bendim. Sporun bu konulara karıştırılmasını istemiyoruz. Biz Zenit ile o yüzden hazırlık maçı yaptık o yüzden kampımızı da orada yapacağız" dedi.

"HANCI TARAFTARDIR"

Ali Koç, Fenerbahçe'nin gücünün taraftarı ve kongre üyesi olduğunu belirterek, "Sizlere de iş düşmektedir. Tenkit edip destek olmamak dünyanın en kolay şeyi. Taraftarımıza bir kaç şey söylemek istiyorum. Hancı taraftardır. Fenerbahçe taraftarına da soruyorum bir taraftar olarak Fenerbahçe'ye yeterince sahip çıkabiliyor muyuz? Ben son yıllarda hiç bizim gençken öğretilen anlatılan kültüre yakın olduğumuzu düşünmüyorum. Sevilla maçında her şey iyi gidiyor niye çakmak atarsın neye hizmet ediyorsun. Çakmak atıldı diye elendik demiyorum ama etkiledi. Taraftarımız her şeyden önemlidir. Güç sizsiniz. En çok size ihtiyacımız var. Mesajlarınızı saygıyla karşılıyorum. Samimi gerçek hiçbir beklenti olmadan inandığı şekilde bu kulübün daha iyi olması için her öneri eleştiri başımızın tacıdır" diye konuştu.

"EFSANE BAŞKANIMIZLA MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

Ali Koç, "kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz" diyerek şunları dile getirdi:

"Bizleri aşağıya çekmeye çalışmayın Sayın Aziz Yıldırım. Sizi anlamakta güçlük çekiyorum çünkü bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Ben size saygıda sevgide kusur edeceğimi sanmazdım. Saygıda yine etmem. Ben sizi böyle tanımıyordum çok değişmişsiniz. Kulübe hizmetler için sizden Allah razı olsun çok uğraştınız ama son 5-6 sene işin şirazesi kaydı. Bize hep öğretmediniz mi, muhaliflere kızmadınız mı, bir şey söyleyecekseniz kürsüde söyleyin demediniz mi? Mertçe yüreğiniz burada konuşun demediniz mi? Bu sadece size mi geçerli değil siz niye buraya gelmiyorsunuz? Bize yol göstermiyorsunuz. Siz, bizim neden elimizden tutmuyorsunuz? Niye Nihat Özdemir gibilere ses çıkartmıyorsunuz? Siz, yönetimdeki arkadaşlarınız, çalışanlarınız haksız yere 1 sene hapse atıldınız hepsi zaman içinde çıktı haklılığınız bu adama bir şey demeyi bırakın kapısına gidip başkanlık teklif ettiniz. Yapıp yapmadım demeyin geçen sefer olduğu gibi genel kurulda çirkin ve garip ama o kadar iç dünyanızı yansıtan açıklama yaptınız. Genel kurula geleceğim dediniz gelemediniz. Gelmediniz demiyorum gelemediniz. Abdullah Kiğılı'yı mazeret göstererek gelmediniz. Abdullah Bey çıktı bunun doğru olmadığını söyledi. Size bazı şeyleri sormanın vakti geldi. Bu camianın bekasının bekçisi, koruyucusu, akil insanı, yol göstereni, meleği hatta Fenerbahçe'nin ta kendisi artık sizinle yüz yüze gelemiyoruz, arada bir balıkçıda yollarımız kesişiyor."

"SİZİN GİBİ DÜŞÜNMEYENLERİ HAİNLİKLE SUÇLADINIZ"

Aziz Yıldırım'ın kendisi gibi düşünmeyenleri hainlikle suçladığını kaydeden Ali Koç, "Bu kürsüde konuşulsun deyip kendiniz gelmediniz. Dün bize haber geldi eski bir yöneticiniz bile yakın birine sizin geleceğinizi söyledi niye gelmediniz burası düz ayak size ihtiyacımız var. Çok kez size mektup yazdım. Mektupları açmadan geri yolladınız, telefon mesajlarına dönmediniz. Biz size saygısızlık mı yaptık? Pantolon düzeltme hareketi yapmışım ben bunu her gün yapıyorum. Benim pantolonlarım böyle benim aklımdan geçmedi böyle bir şey. Söz konusu bile olamaz. Ona takmışlar. Bu kadar mı seviyemiz düştü ya. Küçümsüyorsunuz Sayın Başkan. Fenerbahçe'ye sponsor olanı değil bir forma alanında sırtımızda taşırız. Riyakarlık yapıyorsunuz Sayın Başkan. Niye hamle yapmadınız, niye olmamış gibi davrandınız? Ben 4 yıldır bir şey söylüyorum. Yöneticiler kulübe kasa kolaylığı yapar, kulüp, yöneticilere değil diyorum. Sayın başkan isim vermeyeceğim ama eminim size bu konu sorulur siz de diğer yöneticilerini zan altında kalmasın diye isim verirsiniz. Dönemin parasıyla 2 tane 2 milyonluk çek görmüştük çalışana yazılmış çek. O zamanın rakamlarıyla kur 3.5-4. Dibine indik hiç keşfetmek istemeyeceğimiz bir şey keşfettik. Güya bu iki çek bazı futbolcularımızın ödemelerini içeren çeklermiş ve bir yönetici bu çeklerin arkasını cirolayıp nakte çevirmiş futbolculara da ileri tarihli şahsi çeklerini vermiş. Futbolculara sorunca onlar dedi ki 'FFP ve kulüp menfaatleri için dediler, biz o yüzden yaptık.' Fenerbahçe sizin için bu kadar önemliyse niye müsaade ettiniz hadi haberiniz yoktu sonra neden bir şey yapmadınız. Bir firma 8,6 milyon vermiş kulübe 106 gün sonra 9,6 milyon geri almış. Yıllık faize vurunca Dolar üzerinden yüzde 40'a geliyor. Aradım sahibini, 'bu ne' dedim teknoloji firması mı tefeci mi anlamadım. 'Biz üniversite kuracağız dediler verdik futbolculara verildiğini duyunca geri aldık' dedi. Biz sportif başarısız olabiliriz futbolda ne deseniz hakkınız var ama bu kulübün mali çıkarlarını koruma sahip olma en iyileri yapma konusunda lütfen bir şey söylemeyin. Düşün yakamızdan" diye konuştu.

"BİZ HAYALİ DÜŞMAN YARATMIYORUZ"

Ali Koç, hayali düşman yaratmadıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Siz Fenerbahçe'ye 20 senesini vermiş başkanımızsınız. Böyle kalacaksınız ama sizden başka da Fenerbahçe başkanı olabilir. İstediğimiz gibi gitmedi işler biz böyle olsun ister miydik? Gelişimize bakın geldiğimiz duruma bakın. Her şeyi sorgulayabilirsiniz ama niyetimizi sorgulayamazsınız. Fenerbahçe'ye sahip çıkmak Ali Koç'a sahip çıkmak değildir."

