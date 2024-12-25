Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu toplantısında erken seçim konusunu gündeme aldı. Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, Koç’un toplantıda “Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Yönetim toplantısında ayrıca sarı-lacivertli kulüpte taraftarlardan sorumlu yönetici Ahmet Ketenci’nin görevden alındığı bildirildi. Ketenci’nin yerine Hulusi Belgü’nün getirileceği ifade edildi.

Görevden alınan Ketenci, yaptığı açıklamada “Eksiklerimiz var, transfer yapacağız. Zorluklar yaşıyoruz ama pes etmek yok. Mücadeleyi bırakmayacağız” diyerek camiaya birlik ve mücadele mesajı verdi.

Başkan Ali Koç’un şampiyonluk vurgusu ve yönetimde yapılan değişiklikler, Fenerbahçe camiasında heyecan ve merakla karşılanırken, yeni sezon hazırlıklarının hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.