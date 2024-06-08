Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda büyük bir karar alındı. Kulübün mali ve idari yönetiminden sorumlu olan Başkan Ali Koç ve yönetimi, üyelerin oy birliğiyle ibra edildi.

Genel Kurul'da yapılan konuşmaların ardından, 01.01.2023-31.05.2023 ve 01.06.2023-29.02.2024 mali dönemlerine ilişkin faaliyet raporları incelendi ve mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesine karar verildi. Üyeler, yapılan faaliyetlerden memnuniyetlerini göstermek amacıyla Ali Koç ve yönetimini oy birliğiyle ibra etti.

Denetim Kurulu da aynı dönemler içindeki faaliyetleri dolayısıyla oy birliğiyle ibra edildi.