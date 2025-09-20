Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul’da önemli açıklamalarda bulundu. Koç, "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız!" diyerek şampiyonluk hedefini vurguladı ve şampiyon olamazlarsa hesaplaşacaklarını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk hedefi koyan Koç, camia içinde kutuplaşmalara dikkat çekerek, "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız!" dedi. Koç, ayrıca seçim sonuçlarıyla ilgili "Olamazsak Mayıs'tan sonra hesaplaşırız" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe için kenetlenmeliyiz"

Ali Koç, açıklamalarında Fenerbahçe camiasının birlik içinde olması gerektiğine vurgu yaptı. "Yarın sonuç ne olursa olsun, başkanımız etrafında kenetlenmemiz gerektiğini ben de düşünüyorum. Fenerbahçe'ye bugüne kadar hizmet etmiş tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, sporcularımıza ve emek vermiş herkese teşekkür ediyorum" diyerek birlik çağrısı yaptı.

"Fenerbahçe başkanlığı bir macera değildir"

Koç, başkanlık yarışına olan bağlılığını ve kararlılığını şu sözlerle dile getirdi: "Biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gösterip sonra aday olmayıp, sonra artık bir kez daha aday olmazsam ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla kanımızla, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, itibarımızla, sağlığımızla 7 senedir mücadele ediyoruz."

"Bu seçim, Fenerbahçe'nin geleceğini seçmek"

Ali Koç, bu seçimle Fenerbahçe’nin geleceğine karar verileceğini söyledi ve ekledi: "Sadettin Bey’in sözlerine şunu ekliyorum; sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız, sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız? Yarın bunun kararını vereceğiz."

İşte Ali Koç'un o açıklamaları;

''KENETLENMEMİZ GEREK''

"Yarın sonuç ne olursa olsun, başkanımız etrafında kenetlenmemiz gerektiğini ben de düşünüyorum. Fenerbahçemiz'e bugüne kadar hizmet etmiş tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, sporcularımıza ve emek vermiş herkese teşekkür ediyorum."

''CAMİA OLARAK KUTUPLAŞMIŞIZ''

"Yarın bir kez daha sandığa gideceğiz. Görüyorum ki camia olarak ciddi anlamda kutuplaşmışız. Şöyle ki karaborsa yapan birini oy çokluğuyla değil oy birliğiyle onaylamamız gerekirken oy çokluğuyla, şöyle bakıyorum ki Fenerbahçe başkanlık makamına ağza alınmayacak küfürler eden birine lehte oy kullanabiliyoruz. Aslında bu camiamızın şu an bulunduğu noktayı göstermektedir. Fenerbahçe başkan adayı Sayın Sadettin Saran ve muhtemel yönetim kuruluna bakıyorum, başkanlık makamına hakaret eden biri için ellerini bile kaldırmıyorlar. Geldiğimiz nokta işte bu."

''BUNUN KARARINI VERECEĞİZ''

,"Yarınki sandık herhangi bir seçim değil, Fenerbahçemiz'in yarınlarına sahip çıkma seçimidir. Sadettin Bey'in sözlerine şunu ekliyorum; sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız? Yarın bunun kararını vereceğiz."

''BİZ GERÇEK BİZ ŞEKİLDE ADAYIZ''

"Birazdan görüş ayrılıklarımıza tek tek değineceğim. Şunu bilin; biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gösterip sonra aday olmayıp, sonra artık bir kez daha aday olmazsam ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla kanımızla, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, itibarımızla, sağlığımızla 7 senedir mücadele ediyoruz."

''AYNI GEMİDEYİZ''

"Madem ki özellere girdik, söyleyeceğim çok şey var, söyleyeceğim. Hepimiz aynı gemideyiz. Sadettin Bey'i de, Aziz Bey'i de, bizi de destekleyenlerin isteği Fenerbahçe. Zorlu bir yolda beraber yürüdük, kumpaslarla boğuştuk. 21. yüzyıl Fenerbahçemizin yüzüne istediğimiz şekilde gülmedi. Tek bir gerçek var, ne kadar engel çıkarsa çıksın Fenerbahçe için mücadeleden korkmadık, o ne der bu neder diye hareket etmedik."

''NE KARABORSA NE BAHİS İŞİYLE...''

"Bu kirli futbol dünyasında kulübümüzü tertemiz tutmanın gururunu yaşadık. Fenerbahçe'nin ne karaborsayla, ne herhangi bahis işiyle, ne bağlantılı sponsorluk işiyle anılmasına izin vermedik, vermeyiz de..."

''BEKARA KADIN BOŞAMAK KOLAYMIŞ''

"Günü kurtarma çabası içinde olmadık, yarınları kazanacağız dedik. Tırnaklarımızla sıkıntılı günlerden bugünlere geldik. Tabii kolay... Sadettin Bey'in sarf ettiği sözler. Onlara biraz sonra geleceğim. Bekara kadın boşamak çok çok kolaymış, bir kez daha gördüm bugün."

''POPÜLİST VAATLER PEŞİNDE KOŞMADIK''

''Sırf taraftarın hoşuna gidecek popülist vaatler peşinde koşmadık. Bugün gururla söylüyorum, bir çoğunuzun burada olan ve hafife alan, ne kıymeti var diyenlere söyleyeyim; Fenerbahçe'yi zor şartlarda aldık ve onarımını tamamladık. Atılım dönemine geçtik ve adımlarını attık."

''ŞAMPİYONLUK BORCUNU ÖDEYECEĞİZ''

"Sizler için mali bağımsızlığın kıymeti yok ama adım adım mali bağımsızlığa ulaştık. Tesisleşmeler için geleceğimiz için büyük hamleler başlattık. Amatör branşlarda Avrupa'nın zirvesindeyiz. Sıra şampiyonluklarda. Bu sezon camiamıza şampiyonluk borcunu ödeyeceğiz."

''AKIL ALACAK İŞ DEĞİL''

"Fenerbahçe'yi ileri taşıyacak, Fenerbahçe'yi her anlamda şampiyon yapacak yönetim bizdedir. Zira, biraz evvel 11. 12. 13. maddelerin reddedilmesi, yarın kim başkan seçilecekse önünü kapamıştır. Sadettin Bey'i aradım, öyle söyledim, 'Ne yapayım' dedi. 'Siz destekleyin' dedim. Bu madde 6 ayrı genel kurulda gündem maddesi olmuştur. Ne hikmetse birileri tarafından bunun korkulacak, zarar verecek maddeler olarak tanımlanması akıl alacak iş değildir."

''ZIPLAYARAK ALKIŞLADINIZ''

"Siz bunu zıplayarak alkışladınız. Neyi alkışladığınızın farkında değilsiniz. Ne kadar popülist olduğunuzun farkında değilsiniz."

''FENERBAHÇE BAŞKANI İCRAATLERİYLE KONUŞUR''

"Fenerbahçe başkanı seçim için çalışmaz, Fenerbahçe için çalışır, icraatlarıyla konuşur. Uzun uzun rakamlardan bahsetmeyeceğim."

''İFLASA EN YAKIN KULÜBÜN BAŞINA GELDİM''

"Unutmayın, ben demedim 7 sene evvel Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünün başına geldim. Bugünkü gibi temiz, tertemiz Fenerbahçe'ye aday olmadım. Kulübümüzün en kötü halinde sorumluluk aldım."

''DEFALARCA 'ADAY OLACAĞIM' DEYİP GERİ DÖNMEDİM''

"Defalarca aday olacağım, aday olacağım deyip geri dönmedim. Sadettin Bey geçen sene için haklı. 'Sen devam etmelisin, aday olursan çekilirim' dedi, sözünü tuttu. Ondan önceki dönemlerde birçok kez 'başkan olacağım' dedi, aday oldu. Ben olacağım dedim, en kötü günde oldum. 7 sene sonra en sıkıntılı dönemde göğsümü gere gere çıktım, o ne der bu ne der demedim."

''KIYMETİ YOK!''

''160 MİLYON EURO'LUK SPONSOR CEBİMİZDE''

"Fenerbahçe devasa bir kuruluştur. Dünyanın en büyük kulübü Fenerbahçe artık geriye gidemez. Fenerbahçe olarak orta vadede küresel marka kimliğimizi gerçekleştirmeliyiz. MSC gibi, Chobani gibi, Adidas gibi firmaları çoğaltmalıyız. 160 milyon Euro'luk sponsorluk anlaşması cebimizde, sadece bu seneye tekabül eden rakamlarını kullandık, tüm parayı kırdırmadık. Mali sorumluluğu gösterdik. Bunları unutmayın!"

''FİNANSAL BAŞARI YOK DA NE VAR!''

"Taraftarlarımız yıldız futbolcular istiyor. Artık 500-700 bin dolarlar değil, 25 milyon Euro'lardan kapı açılıyor dedik. Ekonomi uygun değilse nasıl sürekli hale getirebilirsiniz. Mali gücünüz olmak zorunda. Ekonominizi büyütecek, sponsorluklar anlaşmaları yapacak kudrette yönetimler olmalıdır. Her geçen gün olimpik başarılarımızın bir hikayesi var. 70 milyon değerindeki takımımızın 300 milyon Euro'ya çıkarken bunun arkasında finansal başarısı yok da ne var!"

''GÜÇLÜ BÜTÇEYE İHTİYAÇ YOK MUDUR?''

"Kulübümüze ilk defa triple crown ünvanını kazandıran erkek basketbol takımını kurarken, iki sene üst üste Euroleague kazanan kadın basketbol takımını kurmak için güçlü bütçeye ihtiyaç yok mudur? Milli Olimpiyat Takımı'nın belkemiğini oluşturmak, İstiklal Marşımızı dünyada dinletmek için rakipler 6, bizler 25 sporcu göndermenin bir hikayesi, bütçesi yok mu? 300'e yakın madalya, 40'ın üzerinde kupa kazanmanın kıymeti harbiyesi yok mu!"

''HAKKIMIZI VERDİ''

"Sadettin Bey'e teşekkür ediyor, saygı duyuyorum. Yeri geldiğinde bu konularda hakkımızı verdi. Niye bunu söylemek istiyorum? Bizi ağır eleştiren üyelerimizin eleştirilerine saygı duyuyorum. Ne kadar kötüymüşüz? Hiç mi iyi işimiz olmamış, hiç mi hakkımızı verebileceğimiz icraatimiz olmamış. Peki!"

''YASADIŞI YÖNTEMLERLE GELİR KOYMADIK''

"Camiamızın başını öne eğdirecek, kara leke sürecek, utandırarak finansal bağlantılar kurmadık. Yasadışı yöntemlerle kasamıza gelirler koymadık. Kasamızdaki parayı özel ihtiyaçlarımız için kullanmadık. Bunlara rağmen Fenerbahçemizin gelirlerini artırdık ve sağlıklı bir ekonomiye kavuşturduk."

''BÖLÜNDÜKÇE GÜÇSÜZLEŞECEĞİZ''

"Ne hikmetse, tam bu dönemde, atılım dönemi başlarken Fenerbahçemiz için hiç uğramadığı kadar saldırıya uğramaya başladı. Sizlere aylardır organize kötülük olarak anlattığımız, sistemli ve düzenli saldırılar tek bir amaca yönelmektedir. Böl parçala yönet. Bölündükçe güçsüzleşeceğiz. Rakiplerimize yapılan kıyaklara sesimizi çıkaramayacağız. Tek bir kulüpte gördüğümüz gibi bizi de dizayn etmeye çalışacaklar."

''ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇMEK ÜZERE''

''Sadettin, Ali önemli değil, bu camianın başında kim olursa etrafında kenetlenmemiz, güç vermemiz lazım. Çünkü atı alan Üsküdar'ı geçmek üzere."

''MEMLEKET ELDEN GİDİYORDU!''

"Genç üyelerimiz belki hatırlamayacaktır. Yaşı yetenler unutmamıştır. 3 Temmuz'da Aziz Yıldırım'ın tarihe geçen bir sözü vardır. 'Ne şikesi memleket elden gidiyor', memleket elden gidiyordu. Malum örgüt arkasına aldığı devlet gücüyle Fenerbahçe'yi ele geçirmeye çalışırken camiamız genci yaşlısı, erkeği kadınıyla sokağa dökülmüşken destansı bir mücadele verirken, o dönem Fenerbahçe düşmanları gizlilik olmasına rağmen çarşaf çarşaf soruşturma detaylarını paylaşmış. Bazı Fenerbahçeliler 'evet şike var' demiştir. Bazıları yönetimi ve başkanımızı istifaya davet etmiştir."

''GAZ YİYEN FENERBAHÇELİLER VARDI''

"En önde, cephede olan biri olarak söylüyorum o dönemde, hayretle bakan ve sesini çıkarmayan Fenerbahçeliler, terör örgütünün medya gücünden etkilenip 'Fenerbahçe yaptı' diyenler, bir de canını dişine takan, her türlü riski alan, cansiperane kulübünü koruyan, cop yiyen, tartaklanan, gaz yiyen Fenerbahçeliler vardı."

''SANKİ BEN YAPIYORMUŞUM GİBİ!''

"Sadettin Bey'i bu konuya daha önce bulaştırmadım. Sadettin Bey bugün öyle konuşuyor ki sanki ben yapıyormuşum gibi. Bir süre sonra çoğumuz 3 Temmuz'un artık bittiğini düşünmeye başladık. Yaşayarak gördük ki 3 Temmuz bitmemiş, şekil ve yöntem değiştirmiş. Fenerbahçe'nin önünü kesme çabaları hep sürdü, devam ediyor."

''BİR TESADÜF, BAŞARISIZLIK DEĞİL''

"Fenerbahçe'nin uğradığı haksızlıklar, adaletsiz kararlar, elimizden çalınan şampiyonluklarımız... Bazı rakiplerimize sağlanan faydalar! Başımıza gelen bu işlerin bir tesadüf, başarısızlık değil; sistematik olarak maruz kaldığımız, bir yapı tarafından yürütülen operasyon olduğunu dile getirdik."

''İKİ ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÇALINDI''

"Aziz Bey'in döneminde 7 senede 3 şampiyonluğumuz çalındı. Bizim dönemimizde 2 şampiyonluğumuz çalındı. Sadettin Bey sanki yapı yok diyor, sistematik bir şey var diyor, tribünlerden şampiyon olamıyorsunuz, sistematik Alanya spor maçı diyor. Şöyle bir bakalım; aklı selim Fenerbahçeliler neyin ne olduğunu çok iyi biliyor."

''YAPIYI DEŞİFRE ETTİK!''

"Sadettin Bey, son haftada 2 maç birdenbire, yine hortladı, devletimizin en tepesindeki kişi bile 'Bu maça bu hakemi, bu VAR hakemini atayacaksınız' diye talimat verse bile MHK başkanı 'Bu iki kişi sorunludur bu camiayla, seçimlere 4 gün kala yollamayalım' demesi gerekirken bu hakemleri önermiştir. Fenerbahçemizin şike yaptığını ima eden mekanizma devreye girmiş, 'Başarısızlığınıza bahane arıyorsunuz' demektedir. Çok sayıda Fenerbahçeli buna inandı. Yapıyı deşifre ettik. Yasadışı bahis ettik. Savcılar harekete geçti. Hakemlerin eğitimleri ortaya sızdı. Ne yaptıkları ortaya açıldı."

''YAPI İNKAR EDİLEMEZ HALE GELDİ''

"Yapı inkar edilemez hale geldi. Yapının propaganda ve ikna gücü o kadar büyük ki 'yapı var ama siz mücadele edemiyorsunuz' dendi. Birçok samimi Fenerbahçeli kardeşimiz, bu propagandaya ikna oldu. Bir yapı vardır ve hedefinde Fenerbahçe vardır!"

''HER TÜRLÜ DİL UZATILDI''

"Bize ve ailemize her türlü dil uzatıldı. Bizi ve sporcularımızı savunanlar tehdit edildiler, hakaretlere uğradılar. Kulübümüze saldırmak demokratik hak olarak görülürken ama şu tribünlerde oturan, mezara kadar Fenerbahçeli olan insanlar sporcularımıza küfür etmeyin dedikleri zaman, hainler, paralı köpekler diyenlere 'ciğeri beş para etmez' denir. Bu kurgunun farkına varmadıkça camiamızın birlik ve beraberliğini sağlamak kolay olmayacaktır. Süreç boyunca dik durmamızı sağlayan, mücadele azmimizi besleyen ve bize güç veren çok sayıda Fenerbahçeli'nin inancı ve desteğidir."

''ŞAMPİYON OLAMAZSAK...''

"Biz bu sene öyle ya da böyle şampiyon olacağız. O gün geldiğinde Fenerbahçe sadece bir şampiyon olmayacak, bir destanın adı olacak. Mayıs ayı geldiğinde şampiyon olamazsak, şartların gerektirdiğini yerine getireceğimizi bilmenizi isterim."

''NİYE BUNLAR FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GELİYOR?''

"Sırf şu son hafta içinde 2 maçta yaşananlara bakın, bütün bunlar normal mi, tesadüf mü? Trabzon maçında gol atıyoruz, çizgiyi geçiyor, onların sayılmayan golü her şeyin önüne geçiyor, kırmızı görmesi gereken oyuncuları konuşulmuyor! Niye bunlar sadece Fenerbahçe'nin başına geliyor?"

''KUPA MÜZEDEDİR''

"Trabzon belediye başkanının daha maç devam ederken 3 Temmuz'u gündeme getirip şike imalarında bulunuyor, Trabzon başkanı bu açıklamaların altına imza atarım diyor. Bu kupa şampiyonun müzesinde olur. Bu kupa müzededir. Trabzon'a selam olsun buradan."

''UCUZ KAHRAMANLIK YAPANLARA SORUYORUM''

"Bu iddiayı savunanlara, 3 Temmuz üzerinden dil uzatanlara, ucuz kahramanlık yapanlara soruyorum; siz 15 Temmuz'un, diğer kumpasların neresindesiniz?"

''BİZ ŞAMPİYON OLMADIK' DİYORSUNUZ''

"Bir tane delil var, ayak iziniz var, CAS'a yaptığınız müracaat var. Şampiyonluk primini ödememek için CAS'ta yaptığınız savunmada 'Biz şampiyon olmadık' diyorsunuz. 'Bizi UEFA'nın acil kararından girdik Şampiyonlar Ligi'ne' diyorsunuz."

''6222'DEN İŞLEM YAPILDI''

"Ülkemizde girilmedik yer bırakmayan terör örgütü, bir tek Fenerbahçe'de duvara toslamıştır. Bizler bu ihanet odakları karşısında tek yumruk olduk. Biz 3 Temmuz'da kumpasçılara boyun eğmedik, FETÖ'yü yendik, ucuz kahramanlık peşindeki kırıntılarına mı boyun eğeceğiz! Trabzon belediye başkanı hakkında 6222'den işlem yapılmıştır."

''BİR YAPI VARDIR, HEDEFİ FENERBAHÇE'DİR''

"Bir yapı vardır, hedefi Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'ye yapılan saldırılara, adaletsizliklere, kumpaslara direnmek kulüp başkanı ve yönetiminin değil sadece, tüm Fenerbahçeliler'in boynu borcu olmalıdır. Ya birlikte başarırız ve Fenerbahçe'yi bu kötülükten kurtarırız, organize kötülük dediğimiz yapının sevinmesine vesile oluruz. Birlikte olduğumuzda yenemeyeceğimiz kötülük yoktur."

''BİR DESTANIN ADI OLACAK FENERBAHÇE''

"Verdiğimiz tüm mücadeleler şampiyonluğu çok daha anlamlı gelecek. Bir destanın adı olacak Fenerbahçe. Mayısta şampiyon olamazsak şartları yerine getireceğiz."

''BU ZİHNİYET İÇİN YOL BİTMEK ÜZEREDİR''

"Geçen hafta verilen hakem kararları, bir gol bir maçtan daha fazlası. Türk futbolunda adil rekabete engel koyanlara mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Perşembe günü TFF çıkışında söyledim, bugün sakin sakin konuya yaklaştığımıza aldanmayın, sükünetin ardından içimizdeki fırtınaların, belge ve bilgilerin gücü vardır. Haklı olmamız değil haklı kalmamız önemlidir. Bu süreç böyle bitecektir. Bu zihniyet için yol bitmek üzeredir. Yapıya karşı kimse bu kadar yol kat etmiştir."

''GERİSİ ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GELECEKTİR''

"Bazen bir şey derseniz, sonra beklenmedik öyle bir olay olur ki, gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Şampiyon olduğumuz herkes ne demek istediğimizi anlayacaktır."

''BELİRSİZLİĞE SOKACAK HAKKI YOKTUR''

"Fenerbahçe başkanlığı büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluk milyonların onurunu taşımaktır. Bizlerin Fenerbahçe'nin geleceğini belirsizliğe sokma hakkı yoktur. Biz bugünlere gelirken Fenerbahçemizi hiç karanlık yollara sokmadık. Başını derde sokacak hiçbir adım atmadık, Fenerbahçe'yi yönetmenin sorumluluğunu taşıyarak bugünlere geldik."

''VİCDANEN HAKSIZLIK VARDIR''

"Sadettin Bey seçildiği takdirde, bahis şirketini satacağını, kapatacağını söyledi. Saygı duyuyorum. Mevzuat ve kanun net olmasına rağmen vicdanen haksızlık vardır. Futbol ailesine girdiği zaman bu şirketin sahibi olmaması gerekir, futbol ailesine girmeden şirketi elden çıkarmasını beklemektedir mevzuat. Hem şirketi elden çıkaracaksın, başkan olamazsan şirketi de elden çıkaracaksın. Sadettin Bey ve Bakan Bey'e de söyledim. Bir realite, bir gerçek var. Bunu kongre üyelerimizle paylaşmak zorundayım. Şunu da söyleyeyim; Sadettin Bey 2 gün sanki ben bakanlığı biz arıyormuşuz, adaylığının önünü kesmek için konuştu. Sonra düzeltti. 2 günde yayıldığı kadar yayıldı ama bu konu."

''BİR KUMAR DEĞİL Mİ?''

"Kendisine sorma ihtiyacı duyuyorum? Siz spordan gelen bir aday olarak TFF, UEFA ve FIFA ile yayın işlerinden çok temasta olan biri olarak, 3 kurumun düzenlemeleri gereğince spor kulübü başkanı ve yönetici olmanıza engel teşkil edeceğini biliyorsunuz. Bunun Fenerbahçemiz için tehlike oluşturacağını bilmenize rağmen, bu beni en çok ilgilendiren konudur, devir işlemleri için neden ağustos sonunu beklediniz. Uzun süre olan bir konudan bahsediyoruz. Ben hatırlarsanız 'Lütfen TFF'yle konuşun, buna ceza yazarlar, ben de Bakan Bey ile konuşacağım' dedim size. Fenerbahçemiz'e, size sıkıntı yaratacak konu neden daha evvel önceliklendirilmedi? Bu Fenerbahçe üzerinden oynanan bir kumar değil mi?"

''BİZ NİYE BU RİSKİ ALIYORUZ?''

"Bakanlığa başvurunuzda, küçük olan hisselerinizi bir çalışanınıza, Saran Holding'i kızınıza devredeceğinizi yazıyorsunuz. Etkinliklerde öyle demedim diyorsunuz ama evrak burada. Kızınız da dolaylı, kızınıza devretmeniz bu sorunu aştırtmıyor! Anlamakta sıkıntı çekiyorum. Medyadan gelen ve camiamızdan gelen şirketi kapatabilirim dediniz. Devredeceğiniz şirket, bakanlığın lisansı. Bunun ciddi bir süreci var. Bakanlık 'devret' dese bile hesaplar, süreçler var. Tamamen kapatsanız da keza öyle. Danıştay'dan davayı çekseniz de öyle. Elektrik ışığı değil, düğmeye bas kapansın. Bu süreç boyunca biliyor musunuz ki yarın akşam seçildiğinizde pazartesi sabah 9'dan itibaren Fenerbahçe başkanlık makamının inisiyatifi, geleceği başkalarının elinde olacak, TFF'nin, bakanlığın. Bunu biliyorsunuz, bildiğiniz de gayet iyi biliyorum. Biz niye bu riski alıyoruz? Tekrar söylüyorum, devredip başkan olamamak da haksız bir durum. Elinizdeki bir değeri kurallara uymak için, başkan olamazsanız şirket de gidiyor. Bu haksız bir durum ama sizin değil Fenerbahçe'nin durumunu düşünmek zorundayım. Biz illegal bahisle mücadele ederken, rakibimizin aldığı bahis reklamıyla mücadele ederken, 16 ayrı kuruma yazı yazarken, Allah korusun Fenerbahçe başkanı bahis konusundan işlem görürse nasıl bir durumda olacağımızı hepiniz görüyorsunuzdur. "İnşallah bunlar gerçekleşmez ama bu sorunu çözmeden aday olunması Fenerbahçe'yi büyük bir risk aldırıyor. Bu Fenerbahçe ailesinin alması gereken bir risk değil.''

''VURA VURA ŞAMPİYON OLACAĞIZ''

"Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız! Olamazsak da mayıstan sonra hesaplaşırız."