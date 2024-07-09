Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer atağını sürdürüyor ve Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri için Sevilla ile anlaşma sağladı. Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Faslı golcü için kulüp, tüm şartları zorladı ve transfer için final aşamasına geldi.

'Bu transferi bir an önce bitirin'

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer sürecini yakından takip ediyor ve "Bu transferi bir an önce bitirin" talimatı verdi. En-Nesyri'nin, Lugano ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçında sahada olması hedefleniyor.

Fenerbahçe, Lugano maçında yıldız oyuncusunu sahaya sürmeyi hedefliyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçına 23 Temmuz'da İsviçre ekibi Lugano karşısında çıkacak. UEFA'ya kadrolarını 18 Temmuz'da bildirecek olan sarı-lacivertliler, maçtan 24 saat öncesine kadar kadroya 2 yeni oyuncu ekleyebilecek. Kulüp başkanı Ali Koç, bu kritik maçta Faslı yıldız oyuncunun sahada olmasını çok istiyor. Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Lugano ile oynanacak eşleşmede güçlü bir kadro ile sahada yer almayı planlıyor. Yeni transferlerin yetişmesi ve takım uyumunun sağlanması adına yoğun çaba harcanıyor. Öte yandan, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek için büyük hedeflerinin olduğu biliniyor. Lugano karşılaşması, teknik heyet ve taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.