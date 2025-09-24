Seçimin ardından Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na gelen Koç, kulüp personeliyle bir araya gelerek teşekkür etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Görev süresi boyunca inişli çıkışlı bir dönem geçiren Koç, çalışanlarla vedalaşırken duygusal anlar yaşandı.

Kongre Üyelerine Veda Mektubu

Ali Koç ayrıca, kongre üyelerine hitaben kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

“Bugün sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnetle yazıyorum. Geride bıraktığımız yıllar boyunca sevinçleri de, üzüntüleri de birlikte omuzladık. Fenerbahçe’ye hizmet etmek yalnızca başkanlık makamıyla sınırlı değildir; bu kulübün gücü üyelerinin aidiyetinden gelir. Kırgınlıkların değil, birlik ve kenetlenmenin zamanı. Bundan sonra da bir nefer olarak, her şartta Fenerbahçe’nin yanında olacağım.”

“Kalbimiz Sarı-Lacivert Kalsın”

Görevini devreden Koç, Fenerbahçe’yi bir “sevda ve yaşam biçimi” olarak nitelendirerek, kulübe olan bağlılığının her zaman süreceğini vurguladı. “Yolumuz açık, kalbimiz sarı-lacivert kalsın” sözleriyle mektubunu noktalayan Koç’un vedası, sarı-lacivertli camiada duygusal bir karşılık buldu.