"Bu önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak"

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN - İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye ligini bilen, burada yıllarca hocalık yapmış ve bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Bu önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak" dedi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşma yapan Ali Koç, Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Türk bir teknik adam getirileceğini açıkladı.

Koç'un açıklamaları şöyle;

"'Akıl yok, her şeye kendiniz karar veriyorsunuz' diyorsunuz. 'İyi etmişsiniz' diyeceğiniz kişilere danıştık. Bugün piyasada müsait olan dünya çapında, geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hoca ile yeni sezona başlamanın risk taşıyacağı kararını verdik. Diğer taraftan camianın hassasiyetini bilen biri olsun. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye ligini bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, 'bize uyabilecek hoca' dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Bu önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak.

Hocamız kim olacaksa olsun 7'den 70'e kenetlenmediğimiz taktirde ağzımızla kuş tutsak kolay kolay başarı gelmeyecektir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Koç'un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)