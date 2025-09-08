Teknik direktör konusundaki tavrını merak eden Koç’un, katılımcılara “Hoca yerli mi, yabancı mı olsun?” şeklinde bir oylama yaptırması, sosyal medyada gündem oldu.

Seçim sürecine giren Fenerbahçe’de tansiyon giderek yükselirken, Ali Koç’un kadın kongre üyeleriyle düzenlediği organizasyon dikkatle takip edildi. Uraz Kaygılaroğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, kulübün geleceğine dair önemli başlıklar ele alındı. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, teknik direktör tercihiyle ilgili yapılan oylama oldu.

“Yerli mi, yabancı mı?” sorusu olay yarattı

Ali Koç, konuşmasının bir bölümünde teknik direktör konusuna değinerek, kadın kongre üyelerinden fikir almak istedi. Bunun üzerine katılımcılara yönelerek, “Sizce yeni hoca yerli mi, yoksa yabancı mı olmalı?” diye sordu ve ellerin kaldırıldığı bir oylama başlattı. O anlar, salondaki cep telefonlarıyla kaydedilirken görüntüler kısa sürede sosyal medyaya yayıldı.

Taraftardan sert tepki

Fenerbahçe taraftarı, özellikle sosyal medyada Ali Koç’un bu hareketine sert tepki gösterdi. Pek çok futbolsever, teknik direktör gibi kritik bir kararın bu şekilde oylanmasını eleştirirken, bazı taraftarlar ise karar sürecinde kongre üyelerinin görüşünün alınmasını olumlu buldu.

Kulüp yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan bu gelişmenin önümüzdeki günlerde Fenerbahçe camiasında tartışılmaya devam etmesi bekleniyor.