CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Haber Ekspres ve Ege Saati Gazetesi'ni ziyaret etti. Gazetemize açıklamalarda bulunan CHP'li Başarır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

"Sen zaten siyaseten telef olmuşsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına sert yanıt verirken, 1 Mayıs'ta yaşananlara ve ekonomik adaletsizliğe dikkat çekti. Başarır, 'telef' polemiğine yönelik ise, "Sen zaten siyaseten telef olmuşsun, mahvolmuşsun" dedi.

Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti hedef alan sert açıklamalarına ve 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yaşanan gelişmelere ilişkin Haber Ekspres Gazetesi'ne çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li telef olup gidecek' sözlerine yanıt vererek, "Ben telef olmam. Zaten kendisi siyaseten telef olmuş birisi. Ciddiyetini kaybetmiş, adaletini kaybetmiş, halkına hor gözle bakan bir siyasetçi. Burada kimse kimseyi telef edemez. Hele ki 102 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse telef edememiş ama ben bunu siyasi bir tabir olarak kabul etmek istiyorum ve diyorum ki sen zaten siyaseten telef olmuşsun, mahvolmuşsun" ifadelerini kullandı.

"Polislerin emeğinin karşılığını vermiyor"

İzmir'deki 1 Mayıs kutlamalarını da değerlendiren Başarır, "Eylemlerde de, 1 Mayıs'ta da polis bize neden müdahale etsin? Biz polisle karşı karşıya gelmiyoruz. Bu ülkenin kamu malına da zarar vermiyoruz. Anayasa'dan doğan bir hakkımızı kullanıyoruz. Polis de bizimle karşı karşıya gelmek istemiyor. Bugün 1 Mayıs ve iki gündür uykusuz çalışan polisler var. Ek mesai ücreti almıyorlar. Kendi bizim üzerimizde talimat verip 'bunları gözaltına alın' dediği polislerin emeğinin karşılığını vermeyen bir iktidar var. Polis bunu bilmiyor mu? Ben bugün onların nezaketinden dolayı da teşekkür ediyorum. Bu nezaketi bu ülkenin gençlerine de tüm eylemlerde de göstersinler. Çünkü biz onların da hakkını savunuyoruz" diye konuştu.

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarını ve ablukaları da değerlendiren Başarır, "İstanbul'da olağanüstü hal ilan edilmiş fiilen. Olağanüstü hal valisi Davut Gül, olağanüstü hal başsavcısı Akın Gürlek, böyle bir hal yaratıyor. 200'e yakın yol, cadde ve sokak kapatılmış bugün. Neden? Metrolar kapatılmış, vapurlar iptal edilmiş, tramvaylar ve otobüsler iptal edilmiş. Ne var Taksim'de? Taksim fobiniz nedir sizin? İstanbul bence olağanüstü halle yönetiliyor. Türkiye'nin yüzde 20 nüfusunun yaşadığı yerde bu bir utanç meselesi" açıklamasında bulundu.

"Kim daha güçlü?"

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun devamı hakkında iktidarın en büyük ayıbı yaşattığını belirten Ali Mahir Başarır, "Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması bile bir utanç meselesidir. Sene 1994'te seçiliyor. 98'e kadar görev yapıyor. Akbil davası hakkında çok daha somut deliller var. Kim bakıyor dosyaya İsmail Rüştü Cirit. Yargıtay Başkanı oluyor kendisiyle çay topluyor. Beraat kararı veriyor. Terör, rüşvet daha neler neler. Bir gün sabah 6'da kapısı çalınmıyor. Ekrem Bey ile ilgili bunların yüz milyonda biri kadar delil yok. Gizli tanıklar var. Yani gözaltına alınması bile utanç verici bir mesele. Bu iktidarın en büyük ayıplarından bir tanesini yaşıyoruz. Ve zaten 'telef ettim' diyor. Telef etmedin. O seni siyaseten telef etti, bitirdi. Ekrem İmamoğlu 21 metrekare bir odada, sen koskoca sarayda onlarca uçağın, yüzlerce araban, binlerce koruman var. Soruyorum kim daha güçlü?" ifadelerini kullandı.