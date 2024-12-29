CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşen Ankara mitingi sonrası, parti içi anlaşmazlıklar yaşanmıştı. CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Övet, teşkilat olarak mitinge katılamadıklarını belirtmişti. Sorumlusunu ise Didim Belediyesi olarak gösterdi. Sosyal medya üzerinden paylaştığı yazıda, belediye yönetimine eleştirilerde bulundu.

CHP Genel Merkezi, sosyal medyadaki eleştirel paylaşım hakkında işlem uyguladı ve Ali Övet'in Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı görevine son verdi.

Övet'in açıklaması şöyleydi:

"Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'in 28 Aralık Ankara Tandoğan Meydanında düzenlediği mitinge CHP Didim Gençlik Kolları olarak katılacağımızı bildirmemize rağmen belediyemiz tarafından son dakika araçta yer yok denilerek sadece kadın kollarımıza araç sağlanmıştır. Bize ise buradan Aydın'a kendiniz gidin, oradan ilin organize ettiği araçlarla mitinge gidin şeklinde bir öneri sunmakla yetinilmiştir. Biz gençlerin heyecanları ve geleceğe dair ümitleri her geçen gün sorumluluk almaktan kaçınan, iş kendilerine kaldığında haberim yoktu diyerek kendileri tarafından yaratılan sorunlardan sıyrılanlar sebebiyle tükenmektedir. İlçemizden çıkıp gelemesek de CHP Didim gençlik kolları olarak her zaman olduğu gibi yarın da tüm kalbimizle Genel başkanımız Sn. Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarımızın yanındayız.

Unutulmamalıdır ki bizler dahil bütün yönetim kadroları geçici olsa da; Cumhuriyet Halk Partisi ilelebet yaşayacaktır."