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Ali Rıza Abdik, Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla Çağlayan Adliyesi'ne gitmesinin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alındı. Görevden alınma kararının ardından Abdik’in, İBB’de bir danışmanlık görevi üstlenebileceği iddiaları gündeme geldi.

Ali Rıza Abdik, 1 Mart 1984'te Samsun'da doğdu. Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatında inşaat ve akaryakıt sektörlerinde faaliyet gösterdi.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik 'in görevden alınmasının ardından, siyasetteki geleceği ve Gelecek Partisi'ndeki durumu merak konusu oldu. Ali Rıza Abdik kimdir? Nerelerde çalıştı? İstanbul İl Başkanı olarak yer aldığı görevinden neden alındı?

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