Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik'in görevden alınmasının ardından, siyasetteki geleceği ve Gelecek Partisi'ndeki durumu merak konusu oldu. Ali Rıza Abdik kimdir? Nerelerde çalıştı? İstanbul İl Başkanı olarak yer aldığı görevinden neden alındı?
İşte ayrıntılar...
Ali Rıza Abdik kimdir?
Ali Rıza Abdik, 1 Mart 1984'te Samsun'da doğdu. Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatında inşaat ve akaryakıt sektörlerinde faaliyet gösterdi.
Siyasi kariyeri
- AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı'nda Mali İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
- 2011 yılında AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı oldu.
- Daha sonra Gelecek Partisi'ne katıldı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
- Mayıs 2024’te Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı olarak atandı.
Neden görevden alındı?
Ali Rıza Abdik, Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla Çağlayan Adliyesi'ne gitmesinin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alındı. Görevden alınma kararının ardından Abdik’in, İBB’de bir danışmanlık görevi üstlenebileceği iddiaları gündeme geldi.