Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Sarı-kırmızılı üyeler ve taraftarların dualarla andığı Ali Sami Yen'in ardından, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabrine de ziyaret gerçekleştirildi.



İkinci Başkan Metin Öztürk, günün anlam ve önemine dair şu açıklamayı yaptı:

"1905 yılında Ali Sami Yen Başkanımız ve arkadaşları Türkiye'nin en önemli kurumu, Türkiyemizin gelişimine önayak olan Galatasaray Lisesi'nde, büyük bir özveri ile kulübümüzü kurdular. Bugün kendisinin vefatının 72. yılı için buradayız. O yıllardan bugüne geldiğimizde ne kadar önemli bir bakış açısıyla Galatasaray'ı kurduğunu görüyoruz. O yıllar futbol yeni oynanıyor. Kurucu Başkanımızın mesajı şu: "İngilizler gibi oynamak. Bir takım olmak. En önemlisi yabancıları yenmek.



Ulu Önder Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Sayın Başkanımız Dursun Aydın Özbek de vizyonu çizmişti. 'Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray şampiyon olacak' dedi. Cumhuriyetimizin 100. yılıyla Ali Sami Yen Başkanımızın 1905 yılında ortaya koyduğu vizyon bugün Galatasaray'da birleşti. Avrupa'da yabancı takımları yenmek. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi oynuyoruz. Gruplara kalacağız ve kurucu başkanımızın bize emrettiği, rotayı çizdiği gibi Galatasaray Lisesi'nden ışıldayan Galatasarayımızı inşallah Avrupa'da bu sene en iyi şekilde temsil edeceğiz. Tekrar Kurucu Başkanımızın ve arkadaşlarının ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun."



Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ise, "Galatasaray Cumhuriyetimizin yüzüdür ve yüz akıdır. Kulübü, dernekleri, vakıfları ve taraftar gruplarıyla Cumhuriyetimizi çok iyi temsil etmektedir. Başta Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarını bu vesileyle rahmet ve özlemle anıyoruz" diye konuştu.

