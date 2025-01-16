Türk sinemasının en önemli yapımlarından biri olan Zübük, Aziz Nesin’in unutulmaz eserinden uyarlanarak ilk kez 1980 yılında beyaz perdeye aktarılmıştı. Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı film, Zeki Alasya ve Metin Akpınar gibi usta oyuncuların da katkılarıyla büyük bir gişe başarısı elde etmişti. Yıllar sonra, Ezel Akay’ın yönetmenliğinde yeniden çekileceği duyurulan Zübük filmi, sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Ali Sunal, babasının izinden gidiyor

Filmin başrolünde, Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal yer alacak. İbrahim Zübükzade karakterini canlandıracak olan Ali Sunal, babasının ünlü rolünü üstlenerek büyük bir sürpriz yapmış oldu. Bu karar, izleyiciler ve sinema dünyası tarafından merakla karşılanırken, Ali Sunal’ın önceki yıllarda bu role sıcak bakmadığına dair açıklamalar da gündeme geldi. Ali Sunal, Ali ile Aramızda programında, yıllar önce Ezel Akay’ın kendisine bu rolü teklif ettiğini ancak “Babamın oynadığı rolleri oynayamam” diyerek teklifi reddettiğini belirtti.

Zübük’ün uyarlamasında neler değişecek?

Filmin yeniden çekilmesiyle birlikte, Ezel Akay yönetiminde yenilikler ve modern dokunuşlar da yapılıyor. İbrahim Zübükzade karakterinin hâlâ halkı kandıran, entrikalarla dolu yönleriyle izleyiciye sunulması bekleniyor. Ancak, yeni uyarlamada dönemin sosyal ve politik yansımaları da günümüze taşınarak, filme çağdaş bir bakış açısı kazandırılacak.

Kemal Sunal’ın, Türk sinemasında unutulmaz izler bırakan Zübük karakteri, Ali Sunal’ın canlandırmasıyla nesiller arası bir bağ kuracak. Sinemaseverler, babasının rolünü oğlu tarafından sahneye taşınırken, geçmişin efsanevi filmiyle modern zamanın sinemasını harmanlayan bu projeye büyük ilgi gösteriyor.