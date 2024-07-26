İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilen “Siberağ-2” operasyonunun sonuçlarını açıkladı. Elazığ ve Bingöl merkezli olarak yürütülen bu operasyonlar kapsamında 41 ilde siber suçlarla mücadele eden 82 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, çocukları koruma, kişisel veri güvenliği ve yasa dışı bahis gibi alanlarda yoğunlaşarak, siber suçlara karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü gösterdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde, il emniyet müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen “Siberağ-2” operasyonları büyük bir başarı sağladı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, kişisel veri ihlali ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar, 41 ilde eş zamanlı olarak yapıldı.

Çocuk müstehcenliği suçundan 80 şüpheli yakalandı!

NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi) ve Child Protection System (Çocuk Koruma Sistemi) gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde yapılan çalışmalarda, çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçunu işlediği tespit edilen 80 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlar, çocukların çevrimiçi ortamda korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Elazığ’da düzenlenen operasyonda, sosyal medya uygulamaları üzerinden vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı olarak satan bir şüpheli yakalandı. Bu kişinin kişisel veri satışından haksız kazanç sağladığı belirlendi. Kişisel verilerin korunması, siber suçlarla mücadelede kritik bir öneme sahip.

Yasa dışı bahis siteleri reklamı

Bingöl’de gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçuyla ilgili yapılan bu operasyon, yasa dışı bahis suçlarına karşı mücadelenin ciddiyetini ortaya koyuyor.

Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, çocukların korunması ve siber suçlarla mücadelede 7/24 çalışma prensibinin devam edeceğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; en hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.