İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu ticareti ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilişkilendirilen 4 farklı suç örgütüne yönelik "Kuyu-4" operasyonunda, aralarında elebaşlarının da bulunduğu toplam 62 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı:

Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Suçtan Elde Edilen Suç Gelirlerinin Aklanmasına yönelik 4 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik yapılan KUYU-4 operasyonlarında bu organize suç örgütlerinin elebaşıları olan;

1 Mert (Orhan) Ünğan,

2 İbrahim Kurtar,

3 Aydın Razaki ve

4 Recep Özyıldız yakalandı.

Birbirleriyle bağlantılı bu 4 suç örgütünün, şu ana kadar yapılan tespitlerde ülkemiz ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 Ton 67 Kg uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 62 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

İster Uluslararası olsun, ister ulusal olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kesinlikle kararlıyız. Zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek.