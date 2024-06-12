İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen "Kuyu-5" operasyonlarıyla 5 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda 4 elebaşı da dahil olmak üzere toplam 57 şüpheli yakalandı.

Kuyu-5 Operasyonlarının Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kuyu-5" operasyonlarının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bu kapsamda, 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi ve örgütlerin faaliyetlerine son verildi. Operasyonlarda, suç örgütlerinin elebaşıları da dahil olmak üzere toplam 57 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar Nasıl Gerçekleşti?

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirildi. İstihbarat çalışmaları sonucunda tespit edilen adreslere düzenlenen baskınlarda, suç örgütlerinin lider kadrosu ve üyeleri etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu madde ve örgüt faaliyetlerinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan Şüpheliler ve Elebaşları

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sırasında yakalanan 57 şüpheli arasında 4 elebaşının da bulunduğunu belirtti. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Elebaşıların, suç örgütlerini yönettikleri ve çeşitli suçlardan arandıkları ifade edildi.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların ardından yaptığı açıklamada, "Kuyu-5 operasyonları ile organize suç örgütlerine büyük bir darbe vurulmuştur. Suçla ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Bakan Yerlikaya, operasyonlara katılan emniyet ve jandarma ekiplerine de teşekkür etti.

Halkın Güvenliği ve Suçla Mücadele

Bu operasyonlar, Türkiye'de organize suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığı, suç örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırmak ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla benzer operasyonların devam edeceğini belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen “KUYU-5” operasyonlarında;

*Hatay Merkez'de Ömer Kartopu’nun,

*Hatay İskenderun’da Ali Ak’ın,

*Ankara’da Alper Aksoy’un,

*Çankırı’da Recep Armağan’ın ve

*Konya’da Faris Çokkaynar’ın (Cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 5 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

Operasyonlarda 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Şehir eşkiyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek

*Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

*Kendilerine rakip olarak gördükleri ve alan kavgası içerisinde bulundukları suç gruplarına yönelik silahlı saldırı düzenlendikleri,

*Müşteki şahısları darp ve tehdit ederek yağmalaya çalıştıkları,

*Silah zoruyla müşteki şahısları kaçırdıkları ve ailelerinden para talep ettikleri,

*Şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil oldukları,

*Uyuşturucu ticareti nedeniyle husumetli oldukları şahısları tehdit ettikleri,

*Müşteki şahıslara usulsüz yol ve yöntemlerle senet imzalattırdıkları,

*Cebir ve şiddet kullanarak alacak verecek konularında tahsilat yaptıkları ve şahısların şikâyetçi olmalarını engelledikleri,

*Tefecilik yaparak müşteki şahısları yüksek faizle borçlandırdıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ettikleri,

*Sanayi sitesinde müşterileri dolandırdıkları, itiraz eden müşterilere karşı cebir ve şiddet uyguladıkları, tehdit ve hakaretlerde bulundukları,

*Uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

*17 adet ruhsatsız tabanca,

*10 adet ruhsatsız tüfek,

*5 adet kurusıkıdan çevirme tabanca,

*Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile

*Çok sayıda çek senet ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.