İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen KUYU-7 operasyonunda çok sayıdaki şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Operasyonun ana hedefi, yurt dışında firari olan Volkan Reçber liderliğindeki organize suç örgütüydü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine karşı kararlı olduklarını vurgulayarak, "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar kazdıkları kuyulara düşecekler," dedi.

Çok Sayıda Suç Eylemi ve Silah Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında şüphelilerin işledikleri suçlar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve daha birçok suç bulunuyor. Polis tarafından yapılan aramalarda 34 ruhsatsız tabanca, bir AK-47 Kalaşnikof tüfek, balistik yelek ve otomatik silah Uzi ele geçirildi.

Şüpheliler Tutuklandı

Adli İşlemler Devam Ediyor

Operasyon kapsamında yakalanan 33 şüpheli, adli süreç başlatılmak üzere gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, organize suç örgütlerine karşı mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.