Jandarma Komutanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen bu geniş çaplı operasyonlarda, 38 organizatör tutuklanırken, 14'üne adli kontrol kararı verildi.

Operasyonların Detayları

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı'nın yönetiminde Muğla, Van, Çanakkale ve Şırnak'ta gerçekleştirildi. Muğla'da 29, Van'da 14, Çanakkale'de 11 ve Şırnak'ta 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Van’daki Ek Operasyonlar

Van'da ayrıca 125 düzensiz göçmen de yakalanarak ilgili kurumlara teslim edildi. Gözaltına alınan tüm şüphelilerden 38'i tutuklanırken, diğerlerine çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İçişleri Bakanı’ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her bölgesinde insan kaçakçılığına yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti. Bakanlık, bu tür suç örgütlerine fırsat verilmeyeceğini vurgulayarak, düzensiz göçle mücadelede kararlılığın devam edeceğini ifade etti.

Jandarma Personeline Teşekkür

Operasyonları gerçekleştiren Jandarma personeline teşekkür eden İçişleri Bakanı, "Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle," dedi. Ayrıca, yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.