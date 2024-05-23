İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de gerçekleştirilen geniş çaplı "Mahzen-48" operasyonunun detaylarını paylaştı. Yerlikaya, operasyonda elebaşılığını "Kertenkele" lakaplı B.T.'nin yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, suç örgütü üyelerinin adalete teslim edilmesiyle İzmir'in daha güvenli bir şehir haline geldiğini ifade etti.

Cezaevindeki Lider: B.T.

Operasyonun dikkat çeken ayrıntılarından biri de örgütün lideri B.T.'nin halihazırda cezaevinde bulunması. Buna rağmen, B.T.'nin dışarıdaki bağlantıları sayesinde örgütü yönlendirmeye devam ettiği tespit edildi. Bu bağlamda, suç örgütüne yönelik operasyonun titizlikle planlandığı ve başarıyla icra edildiği belirtildi.

Suç Örgütüne Darbe

Operasyon kapsamında suç örgütü üyesi 9 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlandığını ve örgütün önemli ölçüde çökertildiğini vurguladı. Yakalanan şüpheliler hakkında geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

İzmir'de Güvenlik Artıyor

Bakan Yerlikaya, İzmir'deki güvenlik operasyonlarının hız kesmeden devam edeceğini ve halkın güvenliği için her türlü önlemin alınacağını belirtti. Yerlikaya, "Bu tür organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz sürecek. Halkımızın huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Halktan Destek Bekleniyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, halkın bu tür olaylarda güvenlik güçlerine destek vermesinin önemine de değindi. Yerlikaya, vatandaşlardan şüpheli durumları bildirmelerini ve güvenlik güçleriyle iş birliği yapmalarını istedi.

"Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:



"Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir’de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Silahla Tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."