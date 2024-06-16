İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 15 Haziran'da meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre bayramın ilk günü trafik kazası istatistikleri:

Trafik Kazası Sayısı: 852 adet

852 adet Ölü Sayısı: 5 kişi

5 kişi Yaralı Sayısı: 1421 kişi

Ayrıca, bu süreçte yapılan trafik denetimleri hakkında da detaylar verildi:

Denetlenen Araç Sayısı: 407,731 adet

407,731 adet Hız ve Radar Kontrolü Yapılan Araçlar: 24,357 adet

24,357 adet Diğer Eksikliklerden İşlem Yapılan Araçlar: 42,720 adet

Bakan Yerlikaya, vatandaşları trafik kurallarına uymaya, özellikle aşırı hız yapmamaya ve emniyet kemeri takmaya davet ederek, yolculukların sevdiklerle buluşmak için olduğunu vurguladı.