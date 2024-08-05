Düzenli göçmen sayısı 4 milyonun üzerinde

Yerlikaya, dünya genelinde 300 milyon göçmen olduğunu ve bunlardan 123 milyonunun zorla yerinden edildiğini ifade etti. Türkiye’de ise 3 milyon 103 bin kişinin yasal kalış hakkına sahip olduğunu, 1 milyon 109 bin Suriyelinin geçici koruma altında olduğunu ve 224 bin kişinin ikamet izni bulunduğunu belirtti.

Suriyelilerin adresleri denetleniyor

Bakan Yerlikaya, yabancıların beyan ettikleri adreslerin titizlikle denetlendiğini ve 3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin beyan ettiği adreslerinde bulunmadığını kaydetti. Bu kişiler için 90 gün süre verildiğini ve uyarıların Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yapıldığını belirtti. Süre sonunda verilen hizmetlerin askıya alınacağına dikkat çekti.

Düzensiz göçle mücadele stratejileri

Göçü kaynağında çözme stratejisi çerçevesinde Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeler sayesinde 4 milyonun üzerindeki insanın Türkiye’ye gelmesinin engellendiğini ifade etti. 2016’dan bu yana 678 bin kişinin güvenli ve onurlu dönüş yaptığı bilgisini verdi. Ayrıca, 4 Haziran 2023 ile 4 Haziran 2024 tarihleri arasında 163 bin 745 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ve sınır güvenliği sayesinde 202 bin 705 kişinin girişinin engellendiğini açıkladı.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, bu organizatörlere karşı titiz bir takip yürüttüklerini ve henüz tutuklanmamış olanların da göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Geri gönderme merkezleri kapalı

Türkiye’nin geri gönderme merkezleri kapasitesinin Avrupa Birliği ülkelerinin toplam kapasitesinden fazla olduğunu belirten Yerlikaya, 25 şehirdeki 32 geri gönderme merkezinde toplam 18 bin 870 kişilik kapasite bulunduğunu ifade etti.

Yabancı öğrencilerin ikamet izinleri

Son olarak, Yükseköğretim Kurumları (YÖK) ile imzalanan protokol doğrultusunda, yabancı üniversite öğrencilerinin artık göç idarelerinden ikamet izni almak zorunda kalmayacaklarını ve başvurularını öğrenci dairelerinde yetkilendirilmiş ekiplere yapabileceklerini duyurdu.