İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bakan Yerlikaya’ya şehri ilgilendiren konularda bilgiler aktardı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya’yı, Valilik ziyareti ardından Büyükşehir Belediyesi önünde çiçeklerle karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’yı Kayseri’mizde ve Büyükşehir Belediyemizde konuk etmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Kendilerine teşrifleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Bakan Yerlikaya’ya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile diğer ilgililer eşlik etti.