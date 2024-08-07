İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremzedelere verilecek konutlarla ilgili “Bugüne kadar 76 bin hak sahibinin kuralarını çektik. Yakın zaman içerisinde yine muhtemelen bu ay sonunda 24 bin konutun yine hak sahiplerine kuraları yapılacak, gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanımızın ifadeleri bu yıl sonuna doğru 100 bin hak sahibi kurayla anahtarlarına inşallah sahip olacaklar” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün memleketi Konya'da Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen afetlerde arama-kurtarma ve insani yardım faaliyetlerinde bulunan 71 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı '6 Şubat 2023 Depremleri ve İnsani Yardım Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare' toplantısına katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, “Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 100 bin hak sahibinin konutuna kavuşacağını belirterek, '' Bugüne kadar 76 bin hak sahibinin kuralarını çektik. Yakın zaman içerisinde yine muhtemelen bu ay sonunda 24 bin konutun yine hak sahiplerine kuraları yapılacak, gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanımızın ifadeleri bu yıl sonuna doğru 100 bin hak sahibi kurayla anahtarlarına inşallah sahip olacaklar” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde sivil toplum kuruluşlarının rolüne değinen Yerlikaya, şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda güzel bir toplantı gerçekleştirdik. İstedik ki, 6 Şubat asrın felaketi depremleriyle devlet, millet el ele yapılan insani yardımları, AFAD'ın koordinasyonunda tüm kurumların, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber istişare edelim. Bizim için önemli bir istişareydi. Depremin ilk anından sonra, bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarımızın bize sağlamış olduğu, milletimize sağlamış olduğu, desteklerin neler olduğunu ve bunları yaparken tecrübe paylaşımı, daha iyi olmak, daha verimli olmak, daha etkin olmakla ilgili nelerin altını çizmeliyiz, bunları tek tek irdeledik. Daha önce AFAD'la yapılan bu buluşmaların, bu toplantıların bugün Konya ayağındayız; ama yine zaman içerisinde de arkadaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla yine bir araya gelmeye devam edeceğiz.”