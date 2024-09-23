İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalanan ve polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin adliyeye götürülmesiyle ilgili olarak "soruşturma açıldığı" iddialarını reddetti. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu iddiaların tamamen asılsız ve alçakça olduğunu ifade etti.

"Alçakça yalanlar"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu konuyla ilgili ne İçişleri Bakanlığı, ne Emniyet Genel Müdürlüğü, ne de Valilik tarafından bir işlem yapılmamıştır."