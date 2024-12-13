Engelli bireylerin fiziksel ve psikolojik gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan Alia Park Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde önemli bir gelişme yaşandı. Halfinger cinsi anne at Summer’ın dünyaya getirdiği tay, merkezin büyüyen ailesine katıldı. Belediye Başkanı Serkan Acar, minik tayın adını belirleme kararını sosyal medya üzerinden vatandaşlara bıraktı.

Alia Park’ın yeni üyesi: Halfinger Tay

Alia Park’ın yeni üyesi, 13 Aralık gece yarısı sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Summer ve kardeşi Sindy ile ilk yavrusu Cookie’den oluşan Halfinger ailesi, Alia Park’a kısa süre önce katılmıştı. Halfinger atları, sevecen yapıları ve güçlü karakterleriyle özel gereksinimli bireylerin hippoterapi derslerinde kullanılıyor.

Veteriner Hekim Mustafa Güçlü, doğum sonrası yaptığı kontrollerde minik tayın sağlık durumunun son derece iyi olduğunu belirtti. Tayın günlük sağlık muayeneleri yapılmaya devam edecek ve sağlığı yakından takip edilecek.

14 kişilik büyük bir at ailesi

Alia Park, doğumla birlikte 14 üyeden oluşan geniş bir at ailesine ev sahipliği yapıyor. Merkezdeki diğer atlar arasında Alia, Kaju, Gece, Badem, Karmen, Alaca, Rainbow, Balım, Dekor ve Nildeniz bulunuyor. Bu büyük aile, Aliağa Belediyesi’nin engelli bireylere sunduğu hippoterapi hizmetleri için büyük bir potansiyel oluşturuyor.

Sevgi ve gücün simgesi

Halfinger cinsi atlar, 137-152 cm boyunda ve 350-600 kilogram arasında değişen ağırlıklarıyla dikkat çekiyor. Sevecen ve affedici yapıları sayesinde bu atlar, özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonunda önemli bir rol oynuyor. Alia Park’ta bu atlar, bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel becerilerini geliştirmeyi amaçlayan terapi derslerinde kullanılıyor.

Ziyaretçi kabulü ertelendi

Yeni doğan tay ve anne Summer’ın sağlık kontrolleri günlük olarak veteriner hekimler tarafından yapılmaya devam ediyor. Bu hassas süreç nedeniyle Alia Park, ziyaretçi kabulüne geçici bir süre ara verdi. Belediye Başkanı Serkan Acar, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla vatandaşlardan minik tay için isim önerilerinde bulunmalarını istedi.