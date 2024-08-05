Aliağa Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Olağan Toplantısını 6 Ağustos 2024 Salı günü saat 18.00’de Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirecek. Toplantının gündeminde beş madde yer alıyor.

Toplantının açılışı ve gündem maddeleri

Oturum, 2 Temmuz 2024 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar, meclis üyelerinin görüşüne sunulacak. Başkanlıktan Gelen Önergeler kapsamında; takas ve imar plan değişikliklerinin yanı sıra ASEV kurslarının hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı ile Aliağa Belediyesi arasında iş birliği yapılması için Belediye Başkanı Serkan Acar’a yetki verilmesi hususu görüşülecek.

Meclis toplantısı canlı yayınlanacak

Meclis toplantısı, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr’den ve Aliağa Belediyesi webtv’nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlanacak. Webtv yayını saat 17.00’den itibaren başlayacak.

Aliağa Belediyesi, meclis toplantısını kurumsal internet sitesinden ve YouTube kanalından canlı yayınlayacak.