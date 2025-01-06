Aliağa Belediye Meclisi, 7 Ocak Salı günü saat 18.00’de 2025 yılına dair ilk toplantısını gerçekleştirecek. Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak olan toplantı, 3 Aralık 2024 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Toplantıda başkanlıktan gelen 8 önerge ve komisyondan gelen 5 rapor görüşülerek oylamaya sunulacak.

Gündemde neler var?

Başkanlıktan gelen önergeler arasında, 2025 yılı meclis toplantılarının günü, saati ve yeri, meclis tatil ayı, toplantıların kayıt altına alınarak canlı yayınlanması, meclis üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi, denetim komisyonu üyelerinin seçilmesi, zabıta memurlarının maktu mesai ücretleri ve başkan yardımcılarının ödeneğinin belirlenmesi gibi önemli konular yer alıyor. Ayrıca imar planı değişiklikleri de meclis üyelerinin onayına sunulacak.

Aliağa Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Aliağa Belediyesi’nin kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr ve YouTube kanalı www.youtube.com/aliagatv üzerinden canlı olarak izlenebilecek.