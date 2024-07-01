Aliağa Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı Canlı Yayınlanacak

Aliağa Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, 2 Temmuz 2024 Salı günü saat 18.00'de Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde 3 madde bulunuyor.

Başlangıç 4 Haziran

Toplantı, Belediye Meclis Salonu'nda 4 Haziran 2024 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Daha sonra Başkanlıktan Gelen Önergeler meclis üyelerinin görüşüne sunulacak.

Aliağa Belediyesi, toplantıyı www.aliaga.bel.tr adresinden ve Aliağa Belediyesi webtv'si olan www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlayacak. Webtv yayını saat 17.00'de başlayacak ve toplantının tamamı bu platformlarda izlenebilecek.