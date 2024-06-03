Aliağa Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı Olağan Toplantısı, 4 Haziran 2024 Salı günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

Toplantının gündeminde toplamda 8 madde yer alacak. Toplantı, öncelikle 7 ve 10 Mayıs 2024 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından Başkanlıktan gelen önergeler ile komisyondan gelen raporların oylanacağı belirtiliyor. Ayrıca, Çiftçi Malları Murakabe Heyeti Üye Seçimi gizli oylama ile gerçekleştirilecek.

Canlı yayın sağlanacak

Aliağa Belediye Meclisi'nin toplantısı, Aliağa Belediyesi'nin resmi internet sitesi www.aliaga.bel.tr ve Aliağa Belediyesi webtv adresi olan www.youtube.com/aliagatv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayın, toplantının başlama saati olan 17.00'den itibaren izlenebilecek.