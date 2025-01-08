Aliağa Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yönetiminde gerçekleştirdi. Meclis, yeni yıl temennileriyle başladı ve önemli kararların alındığı oturum, geniş bir gündemle tamamlandı.

Yeni yıla iyi dileklerle başladı

Başkan Serkan Acar, toplantının açılışında 2025 yılının ülkemize, milletimize ve Aliağa’ya hayırlar getirmesi dileğinde bulundu. Oturumda başkanlıktan gelen 8 önerge, komisyonlardan gelen 5 rapor ve gündem dışı 1 önerge görüşülerek karara bağlandı.

Denetim komisyonu üyeleri belirlendi

Toplantıda denetim komisyonu üye seçimi yapıldı. Komisyonun 5 üyeden oluşması ve dışarıdan bir uzmanın 45 iş günü boyunca görev alması oy birliğiyle kabul edildi. Gizli oylama sonucu Denetim Komisyonu üyeliklerine şu isimler seçildi: Savaş Dağdeviren, Murat Arcak, Doğanşah Aydın, Tanju Öge ve Emine Bilgin.

Meclis toplantıları canlı yayınlanacak

Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında, belediye meclis toplantılarının her ayın ilk salı günü saat 18.00’de yapılması, sesli ve görüntülü kaydedilmesi, aynı zamanda canlı yayınlanması kararı alındı. Bu karar, şeffaf belediyecilik anlayışının bir örneği olarak oy birliğiyle kabul edildi. Başkanlıktan gelen önergelerin çoğu oy birliğiyle kabul edilirken, komisyonlardan gelen raporların bazıları oy çokluğuyla geçti. Gündem dışı gelen önerge de oy çokluğuyla kabul edilerek meclisin önemli kararları arasına girdi.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından, bir sonraki oturumun 4 Şubat 2025 Salı günü saat 18.00’de yapılmasına karar verilerek sona erdi.