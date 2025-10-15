Aliağa Belediyesi, Ekim ayı ikinci meclis birleşiminde 2026 mali yılı bütçesini görüşerek onayladı. Gelir-gider dengesi sağlanan bütçe, 5 milyar 577 milyon TL olarak belirlendi.



Meclis Toplantısı ve Bütçe Görüşmeleri

Aliağa Belediyesi Ekim Ayı ikinci birleşimi, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2026 Mali Yılı Performans Programı ve bütçe tasarısı detaylı şekilde ele alındı. 2026 yılı bütçesi, oy birliği ile kabul edildi.

Müdürlükler Bazında Bütçe Dağılımı

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre müdürlükler düzeyinde en yüksek bütçe 1 milyar 513 milyon 200 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne ayrıldı. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü bütçeleri oy çokluğu ile kabul edilirken, diğer 21 müdürlük bütçesi oy birliğiyle onaylandı.

Toplantının Kapanışı

Toplantıda, mazereti olan meclis üyesinin durumu oylanarak dilek ve temennilerle toplantı devam etti. Bir sonraki meclisin 4 Kasım 2025 Salı günü saat 18.00’de toplanmasına karar verilerek birleşim sona erdi.