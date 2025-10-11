Aliağa Belediyesi, vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet sunan sosyal tesislerine bir yenisini daha ekledi. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nda açılan “ALBEST Meydan”, modern tasarımı, lezzetli menüsü ve kültürel köşesiyle Aliağalılara keyifli bir buluşma noktası sunuyor.

Aliağa Belediyesi’nden vatandaşlarına yeni sosyal tesis

Aliağa Belediyesi, kentteki sosyal yaşamı güçlendirmeye devam ediyor. Vatandaşların uygun fiyatlarla kaliteli hizmet almasını amaçlayan belediye, sosyal tesislerine bir yenisini daha ekledi. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı içerisinde hizmete giren “ALBEST Meydan”, modern mimarisi, ferah atmosferi ve zengin menüsüyle dikkat çekiyor.

Tesis, sıcak-soğuk içeceklerden çeşitli yemek ve tatlılara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle Aliağalıların yeni buluşma noktası haline geldi.

Her damak tadına uygun lezzetler

ALBEST Meydan’ın menüsünde hamburger, pizza, makarna, tost, salata çeşitleri, ızgara köfte gibi pek çok seçenek bulunuyor. Sabah saatlerinde sıcak poğaça ve demli çay servisi, güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyen vatandaşlar için sunuluyor.

Tüm ürünler self servis konseptiyle, hijyenik koşullarda hazırlanıyor. Ayrıca klasik kahvelerin yanı sıra çeşitli meşrubatlar ve soğuk içecekler de menüde yer alıyor.

Aileler ve çocuklar için keyifli alanlar

Tesis içinde yer alan kamelyalar, ailelerin ve arkadaş gruplarının rahat vakit geçirebilmesini sağlıyor.

Ayrıca çocuklara özel oluşturulan oyun grupları, miniklerin güvenli bir ortamda eğlenmesine olanak tanıyor.

Bu sayede ALBEST Meydan, hem yetişkinlerin dinlenebileceği hem de çocukların keyifli vakit geçirebileceği bir yaşam alanı sunuyor.

Yeşil dokuya uyumlu modern tasarım

ALBEST Meydan’ın çevresindeki peyzaj düzenlemeleri, şehrin doğal yeşil dokusuyla bütünleşecek şekilde tasarlandı.

Modern mimariyle harmanlanan bu düzenleme, tesise sadece işlevsel değil, estetik bir değer de kazandırıyor.

Bu yönüyle ALBEST Meydan, Aliağa’nın şehir kimliğine katkı sağlayan örnek bir proje olarak öne çıkıyor.

Kitapseverler için kültürel köşe

Tesis içerisinde yer alan kitaplık bölümü, kitap tutkunları için özel bir köşe oluşturuyor.

Aliağa Kent Kitaplığı’na ait seçkin eserlerin bulunduğu bu alanda, vatandaşlar içeceklerini yudumlarken kitap okuma keyfi yaşayabiliyor.

Bu özellik, ALBEST Meydan’ı sadece bir kafe değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma noktası haline getiriyor.

“ALBEST artık Aliağa’nın markası”

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ALBEST markasının kısa sürede kentte önemli bir yere ulaştığını belirtti: