Aliağa Belediyesi, küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve yerel üreticiyi ekonomik olarak desteklemek amacıyla başlattığı Damızlık Koyun Üretim Merkezi Projesi kapsamında hibeli koyun ve koç dağıtımında ikinci etaba geçiyor. Dağıtım töreni 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 15.00’te Çoraklar Mahallesi’ndeki merkezde yapılacak.



Başvurular tamamlandı

Aliağa’daki üreticilerin 15–19 Eylül tarihleri arasında Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yaptığı başvurular doğrultusunda gerçekleştirilecek ikinci etap dağıtımda, hibeli koyunlar ve koçlar sahiplerine teslim edilecek.

Üreticiye destek, ekonomiye katkı

Aliağa Belediyesi’nin üreticiyi destekleme projeleri kapsamında hayata geçirilen tesis, 41 bin 200 metrekarelik alan üzerinde bulunuyor. 2 bin 400 metrekare kapalı bölüme sahip merkez, bölgedeki hayvancılığa önemli katkılar sağlıyor.

Proje, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor ve uzun vadede yalnızca Aliağa’nın değil, Türkiye genelinde damızlık koyun ihtiyacına cevap verebilecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor

Damızlık Koyun Üretim Merkezi, Aliağa Belediyesi’nin tarımsal kalkınma ve yerel üreticiyi destekleme vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Proje, küçükbaş hayvan üretiminde verimliliği ve kaliteyi artırmayı, ırk ıslahına katkı sağlamayı ve hayvancılığı teşvik etmeyi amaçlıyor.