Aliağa Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrenciler için kültür ve sanat dolu bir program hazırladı. Ücretsiz sinema günleri ve kukla gösterimleriyle öğrenciler hem eğlenecek hem de unutulmaz anılar biriktirecek. Belediye Başkanı Serkan Acar’ın açıklamasına göre, etkinlikler çocukların tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeleri için düzenleniyor.

Sinema şöleni başlıyor

Aliağa Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek sinema günleri, 18 Ocak Cumartesi günü başlayacak ve 2 Şubat Pazar günü sona erecek. Gün boyunca süren seanslarda, “Rafadan Tayfa: Kapadokya”, “Şampiyonlar” ve “Kardeş Takımı 2” gibi çocukların favori filmleri ücretsiz olarak gösterilecek.

Çevre mahallelerde ikamet eden öğrenciler için 20-22 Ocak tarihlerinde ücretsiz servis hizmeti de sunulacak. Helvacı, Şehit Kemal ve Şakran gibi mahallelerden araç kalkış saatleri, çocukların ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kukla gösterileriyle renkli tatil

Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET) Eğitmeni Evrim Yaşar tarafından hazırlanan “Şanslı ile Evrim Abla Dostlarıyla Tatilde” isimli kukla gösterisi, 25 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında çocuklarla buluşacak. Helvacı’dan Yeni Mahalle’ye kadar birçok mahallede düzenlenecek gösteriler, minik izleyicilere keyifli dakikalar sunacak.

"Çocuklarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın yarıyıl tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Sinema ve tiyatro etkinliklerimizle onların yüzünü güldürmek istiyoruz” dedi.

Etkinlik programı ve detaylar

Sinema günleri takvimi:

Başlangıç Tarihi: 18 Ocak 2025

Bitiş Tarihi: 2 Şubat 2025

Yer: Aliağa Gençlik Merkezi

Seanslar: 10.45 – 20.15

Kukla gösterileri takvimi:

Başlangıç Tarihi: 25 Ocak 2025

Bitiş Tarihi: 2 Şubat 2025

Yerler: Mahalle düğün salonları ve eğitim merkezleri

Aliağa Belediyesi’nin bu etkinlikleri, çocukların eğlenirken öğrenmelerine ve tatilin tadını çıkarmalarına olanak tanıyor. Programın detayları ve servis saatleri için belediyenin web sitesini ziyaret edebilir veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.