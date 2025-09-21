Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. haftasında sahasında Ankara Demirspor’u 2-0 yenerek çıkışa geçti. Geçen hafta Mardin 1969 Spor’a kaybeden Aliağa FK, 3’te 3 yaparak 9 puana ulaştı.
Aliağa FK, Ankara Demirspor'u 2-0 yendi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta, Aliağa FK evinde Ankara Demirspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Sarı-siyahlılar, 22. dakikada Hasan Kılıç’ın attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Fark 2’ye çıktı
İkinci yarıda Aliağa FK, 78. dakikada Mertcan Açıkgöz’ün golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı.
3’te 3 Yaptılar, 9 Puanla Yükseldiler
Bu galibiyetle Aliağa FK, sahasında 3'te 3 yaparak 9 puana ulaşırken, Ankara Demirspor 8 puanda kaldı.