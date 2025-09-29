Aliağa FK, TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta deplasmanda Somaspor’u 3-0 yenerek hem deplasmandaki ilk galibiyetini aldı hem de seri yakaladı. Teknik direktör Polat Çetin, bu galibiyetin moral kaynağı olduğunu söyledi.

Aliağa FK, TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta Somaspor’u 3-0 yenerek hem deplasmandaki ilk galibiyetini aldı hem de seri yakaladı. Geçen hafta evinde Ankara Demirspor’u 1-0 yenerek moral bulan sarı-siyahlılar, bu kez deplasmanda Somaspor’u rahat bir şekilde mağlup etti. Aliağa FK, dış saha fobisini de ortadan kaldırarak deplasmandaki ilk 3 puanını kazandı.

Deplasman fobisi kırıldı

Bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini alan Aliağa FK, daha önce oynadığı 2 deplasman maçında Gebzespor ve Mardin 1969 Spor’a 1-0’lık skorlarla mağlup olmuştu. Somaspor galibiyeti, takımın deplasman maçlarındaki olumsuz şansını kırarak, bundan sonraki dış saha karşılaşmaları için umut verdi.

"2’de 2 yaparak seriyi yakaladık"

Aliağa FK teknik direktörü Polat Çetin, Somaspor galibiyetinin moral kaynağı olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “İyi takımların yer aldığı bir gruptayız. Zirve yarışında iddialı konuma gelmek adına her maç çok önemli. 2’de 2 yaparak seriyi yakaladık. Önemli olan bunu sürdürmek.”

Play-Off potasına girmek için umutlu

12 puana yükselen Aliağa FK, henüz Play-Off potasına girememiş olsa da, bu galibiyetle gelecek adına umut verdi. Aliağa FK, gelecek hafta deplasmanda Muşspor ile karşılaşacak ve hedef yine galibiyet.