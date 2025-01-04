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Aliağa FK, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Karagülle ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, açıklamasında Karagülle’ye kulübe verdiği hizmetler için teşekkür ederek, oyuncuya gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

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TFF 3. Lig 3. Grup’ta 25 puanla 5. sırada bulunan Aliağa FK , ligin ikinci devresi öncesinde kadrosunu şekillendirmeye başlarken, Emirhan Karagülle ile yollarını ayırdı.

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