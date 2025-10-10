2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 7 maçta 13 puan toplayarak Play-Off mücadelesi veren Aliağa FK, borçları nedeniyle FIFA’dan 42 puan silme cezası alan ve ligde yalnızca 1 puanı bulunan Yeni Malatyaspor’u Aliağa Atatürk Stadı’nda konuk edecek.

Aliağa FK, Yeni Malatyaspor karşısında

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta ilk sezonunu geçiren Aliağa FK, 7 haftalık süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 13 puan topladı ve Play-Off mücadelesinde iddialı konumda bulunuyor.

Aliağa FK, yarın Aliağa Atatürk Stadı’nda saat 15.30’da Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor’da kötü tablo

Borçları ve transfer yasağı nedeniyle sahaya altyapı oyuncularıyla çıkan Yeni Malatyaspor, geride kalan 7 maçın 6’sını kaybetti, yalnızca 1 beraberlik aldı.

Malatya ekibi, kalesinde 30 gol gördü ve FIFA’dan aldığı 42 puan silme cezasıyla ligde eksi 41 puanla tablonun dibine demir attı.

Aliağa FK avantajlı

Sarı-siyahlı ekip, performansı ve istatistikleriyle yarınki karşılaşmada favori olarak sahaya çıkacak.

Teknik heyet ve taraftarlar, Play-Off yolunda kritik bir galibiyet hedefliyor.