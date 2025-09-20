Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçtiğimiz hafta deplasmanda Mardin 1969 Spor’a 1-0 mağlup olarak 4 maçta 2. yenilgisini aldı. Yarın ise evinde Ankara Demirspor’la karşılaşacak olan Aliağa FK, galibiyetle yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Aliağa FK evinde Ankara Demirspor’a karşı galibiyet arayacak

Aliağa FK, Mardin 1969 Spor maçındaki yenilgiyi unutturmak için evinde oynayacağı Ankara Demirspor maçına galibiyet parolasıyla çıkıyor. Aliağa Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Birkan Altındaş yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Turu’nda Bornova 1877’yi 6-0 gibi farklı bir skorla yenerek moral bulan Aliağa FK, ligde de aynı performansı sergilemeyi amaçlıyor.

Teknik Direktör Polat Çetin, maç öncesinde yaptığı açıklamada,