Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Aliağa FK, savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Adıyaman FK'da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Muhammed Düzgüner'i kadrosuna kattı.

Transfer detayları

Aliağa FK, 2024-25 sezonu çalışmaları kapsamında Muhammed Düzgüner ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa Futbol Kulübümüz, Adıyaman Futbol Kulübü’nün savunma oyuncusu Muhammed Düzgüner’i 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Muhammed Düzgüner’e hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz," ifadeleri kullanıldı.

Muhammed Düzgüner kimdir?

22 yaşındaki savunma oyuncusu Muhammed Düzgüner, futbol kariyerine Adıyaman FK'da başladı. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Düzgüner, savunmadaki yetenekleriyle öne çıkıyor. Aliağa FK'ya transferi, kulübün savunma hattını güçlendirme yönündeki çabalarının bir parçası olarak görülüyor.