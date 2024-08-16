Aliağa FK, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha, dış saha ve alternatif formasının tanıtımını gerçekleştirdi.

Aliağa Futbol Kulübümüzün sarı ve siyah “Çubuklu” iç saha formasıyla tanışın! Şehrimizin renkleri ve coşkusuyla, her maçta galibiyet için savaşmaya hazırız. Bu formayla evimizde yenilmez olacağız! pic.twitter.com/w6XMazgmGd — Aliağa Futbol Kulübü (@AliagaFK2014) August 15, 2024

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Aliağa FK, 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha, dış saha ve alternatif formasının tanıtımını resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla gerçekleştirdi. İç saha forması sarı-siyah renklerden oluşan ‘Çubuklu’ forma olarak taraftarının karşısına çıkarırken, dış saha forması da ‘Asil Siyah’ olarak çıktı. İzmir ekibi son olarak da alternatif formasını ‘Şanlı Yeşil Beyaz’ olarak piyasaya sürdü.

Gücümüzü simgeleyen yeni deplasman “Asil Siyah” formamızla tanışın! Sahadaki kararlılığımızı ve mücadelemizi yansıtan bu özel formayla, deplasmanda da adımızı zirveye yazdırmaya hazırız. Siyahın asaletiyle fark yaratacağız! pic.twitter.com/urx96tIvCH — Aliağa Futbol Kulübü (@AliagaFK2014) August 15, 2024

Aliağa FK’nın çıkardığı bu formalar kısa bir süre içerisinde yoğun ilgi görürken, İzmir ekibinin taraftarları da yaptıkları yorumlarla formaları çok beğendiklerini dile getirdi.

Şanlı tarihimize yakışan “Şanlı Yeşil Beyaz” alternatif formamızla tanışın! Şehrimizin doğasından ilham aldık, sahada fark yaratmak için tasarladık. Bu formayla her mücadeleye taptaze bir güçle çıkıyoruz! pic.twitter.com/2uTmRklfKx — Aliağa Futbol Kulübü (@AliagaFK2014) August 15, 2024