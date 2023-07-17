Sarı-siyahlı kulüp, Karacabey Belediyespor’dan kaleci Miraç Can Yavuz ile 3 yıllık, aynı kulüpten orta saha oyuncusu Hakan Demir'le 2 yıllık, Bucaspor 1928'den forvet Mehmet Fuat Gölbaşı'yla 2 yıllık, Menemen FK'nın santforu İsmail Kulet'le de 1 yıllığına kiralık olarak sözleşme imzaladı. Önemli transferlerle kadrosunu büyük oranda şekillendiren Aliağa FK'nın kamp programı da belli oldu. Yeni sezon hazırlıklarına 20 Temmuz Perşembe günü Aliağa Atatürk Stadı'nda başlayacak sarı-siyahlı ekip 25 Temmuz'da ilk etap kampı için Bolu'ya gidecek. Aliağa 2 farklı kamp yapacak.