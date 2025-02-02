TFF 3. Lig 18. hafta mücadelesinde Aliağaspor FK, sahasında Efeler 09 SFK’yı 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen ev sahibi ekip, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçtan dakikalar

Aliağaspor FK, karşılaşmaya hızlı başladı ve 16. dakikada Mustafa Saymak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden kısa bir süre sonra 25. dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı farkı ikiye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Aliağa temsilcisi, ikinci yarıda da oyun kontrolünü elinde tuttu.

Mücadelenin 76. dakikasında Muhammed Şahingöz skoru 3-0 yaparak maça son noktayı koydu.

Maç kadroları

Aliağaspor FK:

Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Kerem Paykoç, Hakan Demir (dk. 80 Hasan Çelik), Muhammed Şahingöz (dk. 80 Mert Altınöz), Mustafa Saymak (dk. 68 Oğuzhan Yıldırım), Berke Bıyık, Berk Ali Nizam, Ahmet Uzun (dk. 72 Yusuf Erdem Gümüş), Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 72 Mehmet Uysal)

Efeler 09 SFK:

Kemal Mert Özyiğit, Mustafa Kocabaş, Hasan Berat Kayalı (dk. 77 Serhat Yeşilördek), Sabutay Bayülken, Yiğithan Turhan, Emre Yıldırım, Muhammet Özvardar (dk. 67 Selahattin Enes Kılıç), Hakan Can Durdu (dk. 67 Eren Akdemir), Gökberk Efe, Burak Göksel (dk. 57 Ufuk Er), Abdullah Soğucak

Maçın hakemleri

Nevzat Okat (Hakem), Alp Osman Karaosmanoğlu (1. Yardımcı Hakem), Arif Taşkın (2. Yardımcı Hakem)

Goller

16' Mustafa Saymak (Aliağaspor FK)

25' Mehmet Fuat Gölbaşı (Aliağaspor FK)

76' Muhammed Şahingöz (Aliağaspor FK)

Sarı Kartlar

Emre Yıldırım, Burak Göksel, Sabutay Bayülken, Abdullah Soğucak, Mustafa Kocabaş (Efeler 09 SFK)

Oktay Kancı, Kerem Paykoç, Muhammed Şahingöz, Kadir Kurt (Aliağaspor FK)

Aliağaspor FK, bu galibiyetle ligde üst sıralara tırmanışını sürdürürken, Efeler 09 SFK ise puan kaybıyla hayal kırıklığı yaşadı.