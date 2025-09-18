Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Aliağa FK, Bornova FK’yı deplasmanda 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta gösterdiği etkili performansla dikkat çeken Aliağa FK, turu rahat geçti.

Aliağa FK hızlı başladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmasında Aliağa FK, Bornova FK’yı deplasmanda farklı bir skorla mağlup etti. Maça hızlı başlayan Aliağa FK, 5. dakikada Harun’un golüyle 1-0 öne geçti. 15. dakikada Hasan, durumu 2-0’a getirirken, 24. dakikada Ahmet İlhan farkı 3’e çıkardı ve skor 3-0 oldu.

İlk devreyi 4-0 önde kapattılar

Aliağa FK, ilk yarıyı 4-0’lık üstünlükle tamamladı. 38. dakikada Melik’in attığı golle fark bir kez daha açıldı ve ilk devre, 4-0’lık skorla sona erdi.

İkinci yarıda da üstünlük devam etti

İkinci yarıya da hızlı başlayan Aliağa FK, 71. dakikada İbrahim’in golüyle skoru 5-0 yaptı. Maçın son golü ise 80. dakikada Hakan’dan geldi. Hakan’ın golüyle Aliağa FK, Bornova FK’yı 6-0 mağlup etti.

Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi

Bu sonuçla Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Bornova FK’yı 6-0’lık farklı bir skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.